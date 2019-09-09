Оппозиционные партии поделят муниципалитеты на Васильевском острове

Ровно половину муниципальных мандатов в Василеостровском районе Петербурга получили представители оппозиционных партий — «Справедливой России», «Яблока» и соратники Алексея Навального. В пяти 10-мандатных округах в МО «Гавань», «Морской», «Остров Декабристов», «Васильевский» и МО №7 они получили 25 мест в муниципальных советах. Итоговые протоколы по состоявшимся выборам введены в систему ГАС «Выборы».

В частности, в МО «Гавань» первенствовали «эсеры» во главе с руководителем районного отделения партии Нэлли Вавилиной, получившие семь мандатов. «Единой России» на этом участке досталось три. В округе «Морской» половина мест в муниципальном совете досталась команде депутата Заксобрания Максима Резника и экс-депутата ЗакСа Ольги Галкиной. В МО «Остров Декабристов» также 50% мандатов — у партии «Яблоко», в МО №7 и в «Васильевском» у оппозиционеров — по четыре места в муниципальных советах.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что многие муниципалитеты в Петербурге не торопятся публиковать результаты голосования 8 сентября. Оппозиционные кандидаты и наблюдатели связывают это намерением сфальсифицировать итоги выборов. В то же время глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов голосования из-за большого количества нерассмотренных жалоб.