Сборная России ушла в защиту

Вчера стартовал мужской чемпионат Европы по волейболу, который проходит в четырех странах — Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Впервые в турнире участвуют 24 команды, которые разбиты на четыре группы. Сборная России, попавшая в шестерку под литерой C и базирующаяся в Любляне, в первом матче одержала победу над турками со счетом 3:1. Она выступает в ранге действующего обладателя чемпионского титула и считается претендентом на золотые медали, так как успела выиграть в нынешнем сезоне престижную Лигу наций и олимпийский отборочный турнир. К фаворитам Евро-2019 также можно отнести сборные Франции, Италии, Сербии, Германии и, конечно, Польши, которую недавно усилил натурализованный кубинец Вильфредо Леон.

Защиту титула чемпиона Европы сборная России начала с победы над турками, наиболее опасными своими соперниками после словенцев на предварительном этапе. Мужской турецкий волейбол не так силен, как женский, тем не менее в последнее время он заметно прогрессирует. На предыдущем континентальном первенстве турки вышли из очень сложной группы и заняли 11-е место, а, для сравнения, французы и поляки классифицировались соответственно девятыми и десятыми. Словом, российской команде противостояли отнюдь не мальчики для битья. И как только после легкого первого сета, выигранного 25:13, у нее возникли иллюзии по этому поводу, тут же последовало наказание, и вторую партию она отдала — 23:25. В дальнейшем россияне постарались держать концентрацию на должном уровне и уверенно взяли два следующих сета — 25:17 и 25:15, хотя наставнику сборной Туомасу Саммельвуо все-таки пришлось заменить связующего Игоря Кобзаря на опытного Александра Бутько.

Возможно, впрочем, замысел финского специалиста изначально был таким — попробовать в деле обоих пасующих и посмотреть, кто из них на данный момент лучше ведет игру. Вместе с тем отметим, что на позиции диагонального он пока отдает предпочтение Максиму Михайлову, а главный забойщик команды в Лиге наций и на олимпийском отборе Виктор Полетаев остался в запасе. Кстати, во встрече с турками Михайлов атаковал со средним показателем эффективности — 42%. Из четверки центральных блокирующих Саммельвуо задействовал в первом матче Артема Вольвича и Ивана Яковлева, несмотря на то что, например, в решающем противостоянии мировой олимпийской квалификации с иранцами использовал Дмитрия Мусерского и Ильяса Куркаева. Разве что пару доигровщиков, как и ожидалось, составили Дмитрий Волков и Егор Клюка, а роль основного либеро исполнял Валентин Голубев.

Вообще у Саммельвуо достаточно мощный и глубокий состав, который позволяет решать самые амбициозные задачи.

Ведь даже с более скромным подбором исполнителей сборная России убедительно победила в Лиге наций. Разумеется, на чемпионате Европы она фигурирует в числе претендентов на золотые медали. Правда, на первенстве мира в прошлом году россияне, которыми тогда еще руководил Сергей Шляпников, и вовсе рассматривались в качестве едва ли не главного фаворита, однако в итоге не сумели пробиться в полуфинал. Так что сейчас их турнирные перспективы, наверное, стоит оценивать более осторожно. Тем более что лавры фаворита номер один на нынешнем Евро больше подходят сборной Польши, которая не только выступает в статусе чемпиона мира, но еще и усилилась неподражаемым кубинцем Вильфредо Леоном, который благополучно завершил процесс смены спортивного гражданства и уже помог своей новой национальной команде отобраться на Олимпиаду. Между прочим, в этой квалификации поляки при поддержке Леона разбили французов.

Если все пойдет по плану и россияне доберутся до полуфинала, то там согласно турнирной сетке они должны встретиться как раз с Польшей. Чтобы так и получилось, подопечным Саммельвуо надо стать первыми в группе С, где теперь им предстоит сыграть со сборными Белоруссии, Северной Македонии, Финляндии и Словении. В этом случае в 1/8 финала сборной России, скорее всего, достанутся португальцы, в четвертьфинале — с высокой степенью вероятности либо болгары, либо словенцы, а таких соперников она обязана проходить.

Александр Ильин