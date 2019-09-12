Владельцев криптовалют хотят лишить анонимности

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишает анонимности владельцев виртуальных цифровых активов, сообщил вице-президент АБР Анатолий Козлачков. Концепция подготовлена по итогам анализа 50 судебных дел, связанных с криптовалютой.

По мнению авторов концепции, погружение в хозяйственный оборот децентрализованной криптовалюты возможно в том случае, если будет создана процедура, позволяющая владельцам криптоактивов нести имущественную ответственность.

Предлагается внедрить процедуру «номинации», которая предполагает, что по заявке кредитора специализированные агенты рынка смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов. Это даст возможность кредиторам в рамках судебной процедуры установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу и обратить взыскания на эти активы в рамках исполнительного производства, банкротства или налогообложения.

За сокрытие цифровых активов авторы концепции предлагают ввести уголовную ответственность.

Создание такого правового контура обеспечит защиту сделок с виртуальными активами и во многом преодолеет высокие риски, вытекающие из анонимности, уверены в АБР. На сегодняшний день именно анонимность делает криптоактивы маргинальным финансовым инструментом с точки зрения легального рынка.

Авторы концепции предлагают принять базовым понятием для своей модели децентрализованную конвертируемую криптовалюту как наиболее сложную с точки зрения права разновидность виртуальных активов. Понятие виртуальных активов введено FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, учрежденная G7 и Еврокомиссией) и подразумевает все цифровые объекты, имеющие экономическое содержание. На базе предложенной модели можно будет гарантированно запустить в оборот любую разновидность виртуальных активов.

О том, как FATF рекомендует ужесточить регулирование цифровых активов, читайте в публикации “Ъ” «FATF взяла курс на криптовалюты».

Ксения Дементьева