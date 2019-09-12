Mail.ru запустила бизнес-мессенджер MyTeam

Компания Mail.ru Group запустила новый корпоративный мессенджер — MyTeam. Компания заявила, что настройки мессенджера помогают предотвращать утечки информации.

«В нем (мессенджере.— “Ъ”) можно комфортно общаться с коллегами в групповых чатах и оперативно разбираться с рутинными вопросами. Кроме того, благодаря удобной облачной системе синхронизации сотрудники имеют доступ к файлам переписки на любых устройствах»,— говорится в сообщении компании. Отмечается, что доступ к перепискам и файлам будут только у сотрудников компании, а если кто-то из участников чата уволится, то он не сможет открыть историю переписки или общие документы, поскольку исключение из чатов происходит автоматически.

Пользователи мессенджера могут обмениваться файлами разных форматов, совершать аудио- и видеозвонки, в том числе групповые, а также создавать чат-ботов. В тарифной линейке мессенджера доступны платная и бесплатная версии: бесплатный тариф включает в себя все стандартные функции, а в расширенную версию входят дополнительная техническая поддержка сотрудников платформы и дополнительные возможности по управлению организацией.

«Для очень крупных компаний с повышенными требованиями безопасности создано специальное предложение On premise с возможностью разворачивания всей инфраструктуры на внутренних серверах компании»,— говорится в сообщении Mail.ru Group.