Рестораторам снизят границу нормы

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов: «Сокращение назрело. Нормы принимали очень давно, тогда, когда были совершенно другие продукты, когда была глобальная антисанитария. Потом нормы только добавлялись, и их никто не убирал. Появились “спящие” нормы, которые вроде бы мы не применяем, но которые существуют и проверяющий может применить. Эти нормы невозможно выполнить, потому что они давно противоречат и всякой логике».

Генеральный директор сети «Теремок» Михаил Гончаров: «Предприятия часто маскировали соблюдение этих норм, не соблюдая их. Например, вытяжки над мойками для рук — совершенно бесполезная, бездумная и ненужная мера. Такие нормы будут отменены. Ни у одного государства в мире не хватит ресурсов содержать немыслимый штат проверяющих, который будет мониторить все рестораны».

Совладелец ресторана «МариVanna» Андрей Федорин:«Представьте себе, что многим людям невмоготу 10 заповедей исполнить. А теперь представьте, что их 424. Наверняка какую-нибудь исполните неправильно. То есть это прописано для какого-то идеального мира. Самое главное, что ресторанный рынок очень конкурентный. В интересах самих рестораторов, чтобы еда была вкусной, одежда была у сотрудников чистой. Санитарные нормы поддерживаются именно конкурентностью этого рынка».