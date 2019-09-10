Рестораторам снизят границу нормы

Санитарных норм станет в 40 раз меньше: к 2021 году их останется всего 10, в то время как сейчас их 424. Такое сокращение готовят в Роспотребнадзоре. Специалисты уже пересмотрели 58 документов из раздела «Эпидемиология», а сейчас работают над сокращением гигиенических норм. Все это делается в рамках «регуляторной гильотины», о которой в январе говорил Дмитрий Медведев. Станет ли бизнесу легче? Об этом “Ъ FM” спросил у рестораторов.
Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов: «Сокращение назрело. Нормы принимали очень давно, тогда, когда были совершенно другие продукты, когда была глобальная антисанитария. Потом нормы только добавлялись, и их никто не убирал. Появились “спящие” нормы, которые вроде бы мы не применяем, но которые существуют и проверяющий может применить. Эти нормы невозможно выполнить, потому что они давно противоречат и всякой логике».
Генеральный директор сети «Теремок» Михаил Гончаров: «Предприятия часто маскировали соблюдение этих норм, не соблюдая их. Например, вытяжки над мойками для рук — совершенно бесполезная, бездумная и ненужная мера. Такие нормы будут отменены. Ни у одного государства в мире не хватит ресурсов содержать немыслимый штат проверяющих, который будет мониторить все рестораны».
Совладелец ресторана «МариVanna» Андрей Федорин:«Представьте себе, что многим людям невмоготу 10 заповедей исполнить. А теперь представьте, что их 424. Наверняка какую-нибудь исполните неправильно. То есть это прописано для какого-то идеального мира. Самое главное, что ресторанный рынок очень конкурентный. В интересах самих рестораторов, чтобы еда была вкусной, одежда была у сотрудников чистой. Санитарные нормы поддерживаются именно конкурентностью этого рынка».
Участники рынка добавляют, что нередко санитарные нормы используют в целях недобросовестной конкурентной борьбы. Ведь несоблюдение одной из норм позволяет закрыть предприятие на три месяца.
Впрочем, такое сокращение может и навредить рынку, говорит исполнительный директор по развитию Руспродсоюза Дмитрий Востриков: «Таких объемов “регуляторной гильотины” никогда не было. Есть опасения, что снесут те нормы, которые нужны, останутся те, которые не нужны, потому что это делается довольно-таки быстро. Когда со всех сторон и по всем законодательным актам куча предложений, остается только надеяться, что действительно это никаким образом не отразится на безопасности продуктов питания. В первую очередь, надо было все-таки оградить от новых и разбираться очень обстоятельно с теми нормами, которые на сегодняшний день существуют и действительно наносят ущерб бизнесу. Поэтому однозначно надо лишние барьеры сносить — но семь раз отмерить, один раз отрезать».
Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил об излишних нормах и в других сферах. Всего таких документов он насчитал 9 тыс. и поручил сократить большую их часть к началу следующего года.
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