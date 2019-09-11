«Мосгортранс» ошибся вагоном В споре с автовладельцем суд снизил требования ГУП в десять раз

Мосгорсуд в десять раз снизил размер ущерба, который должен возместить «Мосгортрансу» Алексей Потемкин после ДТП с трамваем «Витязь-М». Предприятие пыталось взыскать с него 1,5 млн руб., причем сам ремонт трамвая обошелся в 36,6 тыс. руб., остальную сумму представители ГУП намеревались получить с автовладельца в рамках компенсации утраты товарной стоимости транспортного средства. Представители «Мосгортранса» при этом ссылались на методику Минюста РФ, однако в ведомстве заявили, что документ неприменим к авариям с участием трамваев. Представитель ГУП также не смог ответить суду, являются ли трамваи «Витязь-М» предметом торга на вторичном рынке.

Мосгорсуд во вторник рассмотрел апелляционную жалобу на решение Останкинского суда о компенсации ущерба, который возник в результате ДТП в июне 2017 года в Москве (см. «Ъ-Онлайн» от 25 июня). Водитель Алексей Потемкин, выезжая из двора на 1-й Сельскохозяйственной улице, врезался в трамвай, который двигался навстречу. Предупреждающих знаков не было, но ГИБДД признала господина Потемкина нарушившим правила дорожного движения. Полиса ОСАГО у него не оказалось, поэтому ГУП «Мосгортранс» обратилось в Останкинский суд.

В иске фигурировали две суммы: 36,6 тыс. руб. за ремонт трамвая и 1,46 млн руб.— в качестве утраты его товарной стоимости (УТС).

УТС используется, как правило, при возмещении ущерба при столкновении двух авто и рассчитывается по специальной формуле (утверждена методикой Минюста), в которую закладывается цена транспортного средства. Трамвай «Витязь-М», в который врезался Алексей Потемкин, стоит 95 млн руб. Столичная мэрия с 2010 года обновляет трамвайный парк, поставщиком по госконтракту на 56,2 млрд руб. является ОАО «Метровагонмаш». Останкинский суд требования «Мосгортранса» удовлетворил, обязав господина Потемкина выплатить всю сумму. Решение широко освещалось в СМИ и соцсетях. Адвокаты господина Потемкина обжаловали решение в Мосгорсуде.

В ходе заседания адвокат Дмитрий Иванов ходатайствовал о приобщении к делу заключения из Минюста, согласно которому методика по расчету УТС не может использоваться для оценки ущерба трамваю.

«Методические рекомендации не содержат методики расчета утраты товарной стоимости трамваев в результате их повреждения, в связи с чем не могут использоваться при проведении таких экспертиз и исследований»,— ранее пояснили в Минюсте, куда “Ъ” обратился с соответствующим запросом.





Впрочем, документ к делу приобщен не был. Судья Ирина Воронина стала расспрашивать представителя «Мосгортранса» Андрея Лопатина, каким образом рассчитывалась УТС, можно ли было применять методику Минюста. Господин Лопатин назвал ее «типовой», использующейся при всех ДТП. «Такие же иски идут и к нам. Мы и за "лексусы" платим, и за другие машины»,— говорил он. «За "лексусы" вы платите потому, что методика относится к определению товарной стоимости легкового транспорта, а трамвай к нему не относится»,— заметила судья Галина Митрофанова. «Я не разбираюсь, если честно, я не являюсь экономистом»,— признался Андрей Лопатин. «Кто-нибудь еще в РФ такие трамваи закупает, кроме вас? Они могут быть предметом торговли на вторичном рынке?» — решил уточнить судья Александр Мошечков. Господин Лопатин ответить не смог.

После короткого совещания судебная коллегия определила: взыскать с Алексея Потемкина УТС в размере 100 тыс. руб. и 3,9 тыс. руб. госпошлины. Затраты на ремонт трамвая должны быть компенсированы полностью.

Общая сумма, таким образом, составляет 140,5 тыс. руб.— более чем в десять раз меньше изначально заявленных «Мосгортрансом» требований.

«Я очень доволен, мало верится в это,— заявил “Ъ” Алексей Потемкин.— Как только получим мотивировочную часть решения, посоветуюсь с юристами и решу, что делать дальше». «Мосгортранс» в свою очередь планирует подать кассационную жалобу на определение Мосгорсуда, заявили “Ъ” в пресс-службе предприятия.

«Не буду удивлен, если подобный случай повторится с другими автомобилистами,— прокомментировал “Ъ” ситуацию координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— УТС присутствует в решении, хотя ее размер и снижен в десять раз. Таким образом, проблема несуразного размера возмещения УТС для трамваев ценой в 100 млн руб. осталась». По материалам, которые распространил во вторник департамент транспорта Москвы, до конца 2019 года в Москве на пути выйдет 40 новых трамваев. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов во вторник заявил о планах запустить даже беспилотный трамвай в рамках совместного проекта с «Яндексом», но сроков не назвал.

Иван Буранов