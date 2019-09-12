У координатора штаба Навального в Нижнем Новгороде прошли обыски

Обыски в региональных штабах Алексея Навального прошли утром 12 сентября по 70 адресам в 25 городах, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. В Нижнем Новгороде обыски прошли у координатора штаба Дмитрия Силивончика и еще одного сотрудника.

«Точно пришли к координатору и сотруднику штаба по двум адресам: по месту прописки и проживания. Изымают документы»,— говорится в сообщении «Команды Навального в Нижнем Новгороде».

Обыски проходят также в Чебоксарах, Екатеринбурге, Липецке, Казани, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Пензе, Санкт-Петербурге и других городах.

Как сообщил Леонид Волков, обыски проводятся «везде по "делу об отмывании в Фонде по борьбе с коррупцией" (заметим, что у ФБК нет ни одного регионального филиала или офиса, штабы Навального — это другая структура)». По его словам, обыски проводят следственная группа, сотрудники полиции и Росгвардии: «После обысков увозят на допрос в Следственный комитет».

Подробнее об обысках – в материале “Ъ-Приволжье” «Активистов штаба Навального вызвали на допрос».

Анастасия Еремина