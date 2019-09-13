Активистов обыскались

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области провело обыски в штабе и квартирах сотрудников штаба Алексея Навального. Оперативные мероприятия в четверг прошли в 39 городах России с привлечением Росгвардии. В Нижнем Новгороде следователи допросили координатора штаба Дмитрия Силивончика и сотрудников Евгения Голигорова, а также их родителей и Светлану Лубину. После следственных действий их отпустили домой.



Утром в четверг стало известно, что в 39 городах проходят следственные мероприятия в штабах политика Алексея Навального. Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил в своем Twitter, что обыски проходят в рамках уголовного дела по ст. 174 УК РФ («Отмывание денежных средств»), возбужденного против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По версии следствия, в 2016–2018 годах ФБК преступным путем получил от третьих лиц порядка миллиарда рублей в российской и иностранной валюте. Эти средства были легализованы через «Cash-in и Recycling банкоматы» в Москве для внесения суммы на расчетные счета нескольких банков и затем переведены на расчетные счета ФБК. Господин Волков назвал уголовное дело «полным бредом» и связал действия следователей с намерением ограничить деятельность региональных штабов Алексея Навального.

В нижегородском штабе следователи изъяли всю находившуюся там технику, мобильные телефоны и документы. Домой к координатору штаба Дмитрию Силивончику полиция пришла в половине седьмого утра. Сначала он заперся в квартире и отказался пускать сотрудников правоохранительных органов домой. С ним находился его адвокат, рассказали “Ъ-Приволжью” члены штаба. Одновременно следователи приехали домой к матери господина Силивончика, чтобы увезти ее в управление Следственного комитета на допрос. Позже стало известно, что Дмитрий Силивончик вышел на контакт с сотрудниками правоохранительных органов. После допроса в региональном управлении СК РФ его мать отпустили. Обыск у него дома, по данным сотрудников штаба, был самым длительным.

В семь утра начались обыски у штабного специалиста по SMM Евгения Голигорова. Господин Голигоров прописан в поселке Вахтане Выксунского района Нижегородской области и снимает квартиру в Нижнем Новгороде. Силовики пришли по обоим адресам, когда Евгений Голигоров находился в Вахтане в доме родителей. Всю семью увезли на допрос в местное отделение полиции. «Там его и родителей пытались допросить, но они воспользовались ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких»,— рассказали собеседники в штабе Навального. Позже Евгений Голигоров сообщил, что в Вахтане сотрудники правоохранительных органов сфотографировали наличные деньги, банковские карты. В его квартире в Нижнем Новгороде следователи изъяли договор с ФБК, блокнот и договор с банком.

Сотрудники штаба были обеспокоены тем, что с утра не выходили на связь активистки Мария Сапронова и Светлана Лубина. Позже Мария Сапронова объявилась и сообщила, что к ней никто из полиции не приходил. Как сообщили “Ъ-Приволжью” сотрудники штаба, Светлану Лубину также привезли на допрос в региональное управление СК, после отпустили домой.

Всего в Нижнем Новгороде обыски прошли по пяти адресам, сообщили „Ъ-Приволжью“ знакомые с делом юристы и сотрудники штаба.

Поддержать задержанных к зданию управления Следственного комитета по Нижегородской области вышли с одиночными пикетами сторонники штаба. Они требуют прекратить политическое преследование активистов.

Роман Рыскаль