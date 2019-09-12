Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова станет Жорж Сен-Пьер

Бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и бывший чемпион UFC в среднем весе 38-летний канадец Жорж Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэйны Уайта организовать бой Хабиба с легковесом из США Тони Фергюсоном. Об этом заявил менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз.

Лидер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, защитивший в минувший уикенд титул в поединке с американцем Дастином Пуарье на турнире UFC 242 в Абу-Даби, в следующем бою встретится с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Такое заявление, как сообщает портал TMZ, сделал менеджер 30-летнего россиянина Али Абдель-Азиз, хотя глава UFC очередным соперником россиянина видит Тони Фергюсона — 35-летнего американского бойца смешанного стиля, в 2017–2018 годах владевшего титулом временного чемпиона UFC в легком весе.

«Всем плевать, чего хочет Фергюсон. Насколько мне известно, Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба. Это то, чего я хочу. Тони не получит того, что хочет. Случится то, чего захочет Хабиб. Если он скажет мне, что хочет боя с Сен-Пьером, то так и будет. Жорж — мой друг, я знаю, что он хотел бы этого боя. Это будет поединок за звание величайшего бойца в истории»,— приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

При этом, отметим, менеджер Нурмагомедова скептически высказался о возможности реванша с ирландцем Конором Макгрегором, отметив, что его подопечному нет смысла проводить поединок, поскольку он все доказал еще в первом бою.

Что касается Сен-Пьера, то 38-летний канадский боец смешанных боевых искусств, который был двукратным чемпионом UFC в полусреднем весе, а также владел чемпионским титулом в среднем весе, общепризнанно считается одним из лучших бойцов ММА в мире. Крупнейшие издания, освещающие ММА, единогласно признают его лучшим в полусреднем весе и причисляют его к числу лучших бойцов независимо от весовой категории. В 2008 и 2009 годах Сен-Пьер признавался лучшим спортсменом года в Канаде, а также получал звание лучшего бойца года по версии журнала Wrestling Observer в 2009 году. Сам Хабиб Нурмагомедов ранее заявил, что согласится на бой с канадцем только в легкой весовой категории. В таком случае на кону поединка будет стоять чемпионский пояс россиянина.

Отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов объявил вчера в Махачкале о том, что его сын, на счету которого 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения, хочет провести защиту титула в Москве. «Что касается последнего боя, то, конечно, нам бы хотелось провести последнюю защиту в Москве»,— сказал он.

Вера Мухина