Капитализация Apple после презентации превысила $1 трлн

Рыночная капитализация компании Apple после презентации новых смартфонов и других гаджетов превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. К закрытию торгов в среду, 11 сентября, она составила более $1 трлн 10 млрд.

Стоимость акций компании составила $223,6 за бумагу, что на 3,18% больше по сравнению с предыдущими торгами.

10 сентября компания Apple представила новые модели смартфонов. Цена iPhone 11 Pro составит от $999, iPhone 11 Pro Max — от $1099. iPhone 11 — от $699. Ожидается, что в России стоимость смартфонов традиционно будет выше. Продажи начнутся 20 сентября 2019 года, предзаказ — с 13 сентября 2019 года.

О новых смартфонах читайте в материале “Ъ” «iPhone 11 подождет покупателей».