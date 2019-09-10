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Apple представила три новые модели iPhone

В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов. В частности, был представлен флагманский iPhone 11 Pro Max с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, его «младшая» модель — iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма, а также iPhone 11 с LCD-экраном диагональю 6,5 дюйма.

Первые две модели будут доступны с памятью от 128 до 512 ГБ. Новинка будет представлена в четырех цветах: полуночном зеленом, космическом сером, серебряном и золотом. Держит заряд на четыре часа дольше, чем iPhone XS и iPhone XS Max. Оба оснащены тремя камерами — обычная, телефото и широкоугольная. Все модули снимают с разрешением 12 Мп и функцией Deep Fusion, которая позволяет делать сразу девять разных снимков и объединяет их в одно изображение.

iPhone 11 с объемом памяти от 64 до 256 ГБ представлен в шести цветах: черном, белом, сером, желтом, красном, салатовом. Он будет работать на час дольше, чем iPhone XR. У него только две улучшенные камеры.

Цена iPhone 11 Pro составит от $999, iPhone 11 Pro Max — от $1099. iPhone 11 — от $699. Ожидается, что в России стоимость iPhone традиционно будет выше. Продажи смартфонов стартуют 20 сентября 2019 года, предзаказ начнется с 13 сентября 2019 года.

Все новинки оснащены чипом A13 Bionic, который отличается работой на повышенной частоте. В коробке со смартфоном будет находиться мощная зарядка на 18 Вт.

Презентация Apple впервые транслировалась на YouTube. Ранее смотреть трансляцию можно было только на официальном сайте компании.

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