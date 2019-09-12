Борьбу с аниме признали экстремизмом

В Дагестане вынесен приговор организатору интернет-травли посетителей прошлогоднего фестиваля аниме в Махачкале. Администратор Instagram-сообщества «Имамат Дагестана» 18-летний Ахмад Исрапилов получил два года условно за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Его адвокат рассказал “Ъ”, что юноша «не считал, что делал что-то незаконное». В то же время суд отказал участникам фестиваля, которые просили привлечь к административной ответственности сотрудников полиции, которые не стали их защищать от членов «Имамата Дагестана». А заявление об уголовном преступлении, направленное организаторами фестиваля в прокуратуру, до сих пор проверяется следователями городского управления МВД.

В ноябре 2018 года в Махачкале должен был седьмой раз пройти фестиваль «АниДаг», посвященный комиксам, мультфильмам-аниме и азиатской культуре. Однако местный шоумен Эльдар Иразиев на своей странице в Instagram сравнил фестиваль с гей-парадом, после чего в дагестанских соцсетях начали распространяться призывы «не допустить разврата» и «мочить неформалов». У здания Аварского театра, где проходил фестиваль, собрались около 150 агрессивно настроенных молодых людей, многие из которых были в футболках с надписью «Имамат Дагестана». Ради безопасности посетителей организаторы прервали фестиваль; выходящих из театра подростков снимали на видео, оскорбляли и угрожали им.

Как рассказывали “Ъ” участники фестиваля, полицейские не только не препятствовали этому, но и высказывали сожаление, что не могут присоединиться к противникам фестиваля.

Эта история широко обсуждалась в СМИ, однако ее промежуточный итог оказался незамеченным. Как выяснила газета «Молодежь Дагестана», одного из организаторов интернет-травли махачкалинских поклонников аниме осудили еще в июле 2019 года. Советский районный суд Махачкалы приговорил студента Финансово-промышленной академии, 18-летнего Ахмада Исрапилова к двум годам лишения свободы условно, назначив год испытательного срока.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По мнению следствия, Ахмад Исрапилов был администратором сообщества с закрытым доступом «Имамат Дагестана» в Instagram с 17,6 тыс. фолловеров, и осенью 2018 года организовал интернет-травлю. Следствие заявило, что господин Исрапилов разместил в паблике четыре публикации с призывами к срыву июльского рок-концерта и фестиваля аниме-культуры «АниДаг». «Он координировал действия Instagram-пабликов по осыпанию угрозами как организаторов, так и граждан, пришедших на мероприятия,— говорилось в сообщении Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану.— Люди в футболках с эмблемами его паблика встречали выходящих из театра подростков и осыпали угрозами. Призывал к совершению подобных действий через свой паблик Исрапилов».

При этом в ЦПЭ уточнили, что администратор «Имамата» не раз получал от сотрудников правоохранительных органов предостережения о недопустимости подобных действий.

Дело по просьбе обвиняемого рассматривалось в особом порядке. «Мой подзащитный с самого начала сотрудничал со следствием, поскольку не считал, что делал что-то незаконное,— рассказал “Ъ” адвокат Гасан Гаппаев.— Он показал все, что писал, и впоследствии признал свою вину, не оспаривая выводы следователей. Мне не удалось понять его личное отношение к делу, но формально он никак не возражал против выдвинутых обвинений и даже в последнем слове не просил суд ни о чем, заранее соглашаясь с решением судьи». Адвокат пояснил, что «учитывая признание вины подзащитным, не мог оспаривать его позицию» и «поэтому сосредоточился на максимальном смягчении наказания — основной целью было избежать реального срока». Приговор не был обжалован и вступил в законную силу. Сам Ахмад Исрапилов от комментариев “Ъ” воздержался.

“Ъ” спросил у одной из организаторов «АниДага» Саиды Тучаловой, удовлетворена ли она приговором, вынесенным Ахмаду Исрапилову. «Сложно ответить на этот вопрос положительно. Прошел почти год после этого инцидента, страсти поутихли. Но думаю, теперь каждый задумается, стоит ли ему делать так же, как Исрапилов»,— сказала госпожа Тучалова. Она сообщила “Ъ”, что планирует провести этой осенью очередной аниме-фестиваль в Махачкале: «Фесту быть. Конечно, не с таким размахом, но в ближайшее время. Мне пока не хочется раскрывать подробности о месте проведения. К сожалению, участников будет меньше, чем в прошлом году. В разы. Многих теперь родители не отпускают».

“Ъ” связался и с Эльдаром Иразиевым, чтобы узнать его отношение к приговору администратору «Имамата Дагестана». Однако шоумен отказался обсуждать тему срыва аниме-фестиваля. «Опять понесется, моя фамилия будет везде летать — я так наелся тогда этого всего, всей этой грязи,— пожаловался господин Иразиев.— Я вышел из этого всего противостояния и сейчас живу в другой стране». Напомним, в конце февраля 2019 года Эльдар Иразиев сообщил через соцсети, что его поставили на учет как экстремиста.

В то же время, как стало известно “Ъ”, на минувшей неделе Верховный суд Дагестана оставил без изменений решение Советского районного суда, отказавшего ранее группе организаторов и участников сорванного фестиваля в административном иске. Истцы требовали наказать городское управление МВД за то, что полицейские никак не пресекали действия агрессивно настроенных лиц, оскорблявших посетителей «АниДага», более того, сами называли участников фестиваля «шлюхами».

Также заявители требовали проверить действия директора Аварского театра Магомедрасула Магомедрасулова и его пресс-секретаря Мадины Абултураевой.

По словам организаторов, они пришли на репетицию представления, оскорбляли участников шоу, а потом сняли то самое видео, которое позже с оскорблениями распространялось в соцсетях. Однако суд решил, что «доказательств оскорблений и незаконных действий» не представлено.

Напомним, в январе пятеро участников фестиваля просили прокуратуру привлечь к уголовной ответственности тех, кто был причастен к срыву мероприятия. По словам адвоката Патимат Нурадиновой, заявление до сих пор перекидывается из одного ведомства в другое: «Из следственного комитета в отдел полиции, от них в ЦПЭ, оттуда опять в прокуратуру». В последнем письме от прокуратуры, полученном еще в июне, сообщалось, что материал по заявлению о преступлении, направленный было в следственный отдел СКР по Советскому району Махачкалы, возвращен следователю городского управления МВД «для проведения дополнительной проверки».

Юлия Рыбина, Махачкала; Александр Черных