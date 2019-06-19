Новосибирск обогнал Санкт-Петербург в мировом рейтинге вузов

Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала результаты ежегодного рейтинга вузов QS World University Rankings 2020. Всего в рейтинг 2020 года вошли 25 российских вузов: 15 из них улучшили свои позиции, пять заняли более низкие места. Два российских вуза не смогли удержаться и вышли из топ-1000 глобального рейтинга. Первым среди российских учебных заведений остается МГУ, а лучшим университетом мира в восьмой раз подряд признали Массачусетский технологический институт MIT.

Лучшим российским вузом в рейтинге QS остается МГУ — вуз занял 84-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Это лучший результат с 2005 года, когда университет достиг рекордной 79-й позиции. При этом университет получил 99,7 балла из 100 по показателю «Соотношение количества преподавателей к учащимся». Впервые с начала выхода QS World University Rankings второе место среди российских вузов занял Новосибирский государственный университет (231-я позиция), обогнав Санкт-Петербургский государственный университет (234-я позиция). Четвертым был признан Томский государственный университет (268-я позиция), за ним идут Московский государственный технический университет имени Баумана (284-я позиция), Московский физико-технический институт (302-я позиция), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (322-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (329-я позиция), Уральский федеральный университет (364-я позиция) и Московский государственный институт международных отношений (366-я позиция).

По показателю «Доля международных студентов» в рейтинге этого года 19 из 25 университетов России улучшили свои результаты — всего в них за период с 2013 по 2018 год число иностранных студентов выросло на 40%. Кроме того, семь из 50 лучших университетов мира по показателю «Соотношение количества преподавателей к учащимся» являются российскими. В топ-500 рейтинга нынешнего года вошли 16 российских вузов — на один больше, чем в прошлом году (ИТМО поднялся из группы 511–521 на 436-е место). Однако только пять из 25 российских университетов выросли по показателю «Репутация среди работодателей». Остальные 20 заняли более низкие позиции по сравнению с прошлым годом.

Слабым местом российских вузов остается научная деятельность: 18 из 25 университетов получили более низкий балл по «Индексу цитируемости», чем в прошлом году, и ни один российский университет не вошел в топ-600 по этому показателю.

При этом два университета в 2019 году вышли из институционального рейтинга QS: Алтайский государственный университет (с позиции 601–650) и Сибирский федеральный университет (с позиции 801–1000).

По словам министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, в министерстве работают «над повышением практико-ориентированности образовательных программ, над большей вовлеченностью индустриальных компаний как будущих работодателей в процесс обучения студентов, развитием онлайн-составляющей в профобразовании». В НИУ ВШЭ считают, что несмотря на то, что «задача национального проекта "Образование" по вхождению России в число десяти ведущих стран мира по качеству образования достаточно амбициозна», «Вышка принимает этот вызов и с каждым годом улучшает показатели в рейтингах». «Важно отметить, что это происходит в том числе за счет улучшения показателей по репутации, на построение которой обычно уходит много десятилетий»,— рассказала “Ъ” старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина. По словам ректора Новосибирского государственного университета, члена-корреспондента РАН Михаила Федорука, вся стратегическая работа НГУ была выстроена так, чтобы представить на международном уровне Академгородок как один большой университет: «Вся эта экосистема — исследовательские институты Новосибирского научного центра, технопарки и НГУ — за 60 лет существования естественным образом доказала свою устойчивость»,— объясняет улучшение позиции НГУ в рейтинге господин Федорук.

В пресс-службе офиса проекта «5-100», предусматривающего выход пяти российских высших учебных заведений в топ-100 глобальных рейтингов к 2020 году, отмечают, что на протяжении нескольких лет российские вузы «демонстрируют устойчивое присутствие в данном рейтинге, 24 из них представлены в рейтинге более двух лет подряд», а системный подход к модернизации и интернационализации российских университетов «уже дает результаты по продвижению бренда российского образования на международной арене».

QS использует шесть показателей для составления рейтинга: академическая репутация (на основе опроса более 94 тыс. экспертов), репутация среди работодателей (на основе опроса более 44 тыс. работодателей), индекс цитируемости (отношение общей суммы цитат, набранных университетскими публикациями за пять лет к количеству сотрудников университета), соотношение количества преподавателей к учащимся и доля иностранных сотрудников и студентов.

Ксения Миронова