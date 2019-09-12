«Газпром нефть» оценит иракский газ

«Газпром нефть» будет участвовать в тендере на разработку в Ираке газового месторождения Мансурия с запасами 130 млрд кубометров газа, сырье с которого пойдет на местные электростанции. Компания пока не решила, будет ли претендовать на 49% в проекте самостоятельно или в составе консорциума. Нефтекомпания уже разрабатывает расположенное неподалеку месторождение Бадра, инфраструктуру которого, вероятно, сможет использовать при освоении Мансурии.

Министерство нефти Ирака пригласило «Газпром нефть» участвовать в закрытом тендере на газовое месторождение Мансурия, сообщили в российской нефтекомпании. В ближайшее время компания обсудит условия участия с иракской стороной, после чего решит, идти ли в проект самостоятельно или в составе консорциума. По словам министра нефти Ирака Тамира Гадбана, Ирак хочет получить 51% в проекте разработки месторождения, остальное предлагается партнерам. Запасы месторождения оцениваются почти в 130 млрд кубометров газа, проектная мощность добычи — более 3 млрд кубометров в год. Предполагается, что газ пойдет на местные электростанции, которые питают, в частности, Багдад.

Александр Дюков, глава «Газпром нефти», 14 июня Ирак является для нас стратегическим регионом, и, безусловно, если говорить о месторождении Мансурия — это привлекательный проект, но говорить о

Тендер на разработку Мансурии в 2010 году выиграл консорциум турецкой TPAO, Kuwait Energy и корейской Kogas, сервисный контракт предполагал вознаграждение в $7 за баррель нефтяного эквивалента. В 2014 году после захвата некоторых территорий Ирака боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) компании прекратили работу на месторождении. Главным претендентом на месторождение среди российских компаний является «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ также интересовался проектом, рассказал Тамир Гадбан. «Газпром нефть» уже работает на расположенном неподалеку месторождении Бадра, где добывает в том числе газ, и проекты могут иметь синергию по инфраструктуре.

«Газпром нефть» уже сталкивалась с трудностями в Ираке при подтверждении запасов. Бадру разрабатывает консорциум «Газпром нефти» (оператор, 30%), Kogas (22,5%), Petronas (15%), ТРАО (7,5%) и OEC (25%). По сервисному контракту 2010 года Ирак возмещает затраты инвесторам, а затем платит вознаграждение в $5,5 на баррель добытой нефти. Проект оказался менее рентабельным, чем ожидалось, из-за необходимости корректировки запасов. «Мы ожидали наличия на Бадре двух нефтяных пластов с предварительными запасами порядка 110 млн тонн нефти. В итоге один пласт оказался совершенно не продуктивным, что уменьшило запасы фактически в два раза»,— говорил в марте «Интерфаксу» глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти» Денис Сугаипов. Вместо целевого уровня в 170 тыс. баррелей суточной добычи нефтекомпания договорилась с Ираком о сохранении 75 тыс. баррелей в сутки. По заверениям господина Сугаипова, проект является прибыльным, компания изучает проекты в центральных и южных районах Ирака.

Старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин отмечает, что хоть условия участия по Мансурии пока неизвестны, до сих пор все контракты на разработку месторождений в Ираке были сервисными. Эксперт полагает, что особого выбора по способам монетизации газа у участников проекта не будет и он пойдет на внутренний рынок. При этом, добавляет он, интерес к проекту российских компаний будет зависеть от условий сервисного контракта и, прежде всего, размера вознаграждения.

Дмитрий Козлов