Круизный лайнер «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде

11 сентября на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду круизного лайнера «Мустай Карим».

В церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, генеральный директор ФАУ «Российский Речной регистр» Евгений Трунин, генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин, председатель Совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктор Олерский, генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов, генеральный директор АО «Машпромлизинг» Александр Бабич, генеральный директор «Морское инженерное бюро» Геннадий Егоров, директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова, учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов с супругой Ингой Каримовой.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода «символом возрождения пассажирского судостроения в России». «Особую гордость вызывает то, что первое судно построено у нас на заводе "Красное Сормово", — подчеркнул он. — Я надеюсь, что наш завод будет загружен не только строительством сухогрузных судов, но и будет строить пассажирские».

Глава региона также отметил, что у пассажирского судоходства на Волге огромные перспективы, но для этого нужно не только строить теплоходы и другие суда, но и развивать инфраструктуру. «Когда начнется навигация, я попробую найти промежуток в рабочем графике, чтобы принять участие в путешествии на этом судне», — добавил Глеб Никитин.

Врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность нижегородцам и сотрудникам завода «Красное Сормово» за тёплое отношение к народному поэту Башкортостана. «Для жителей республики Мустай Карим — человек необыкновенной воли и мужества. Он прошел Великую Отечественную войну и весь израненный вернулся домой. Стал для нас символом мудрости и стойкости. Спасибо нижегородцам за то, что вы возрождаете веру и гордость за российское судостроение», — сказал Радий Хабиров.

Как отметил президент Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов, пассажирские суда в России не строили 60 лет. «Тех, кто строил пассажирские суда в 1959 году, уже не осталось. И мы смогли собрать ключевые компетенции. Хорошо поработали инженеры, чтобы в сжатые сроки спустить на воду судно в высокой степени готовности», — заявил он.

Генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин сообщил, что в настоящее время готовность судна составляет около 80%, его корпус полностью закончен, на судно погружены каюты. «Оно готовится к ходовым испытаниям. Основная задача — чтобы до конца навигации в этом году судно их прошло. Зимой уже будем заниматься доводкой и отделкой судна, чтобы с началом навигации следующего года оно вышло в рейс», — отметил Першин.

Генеральный директор компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов рассказал, что сам он родом из Башкирии и в детстве учил стихи Мустая Карима. «Когда к нам обратились с просьбой назвать судно в честь его 100-летия, мы с удовольствием откликнулись», — сообщил Ришат Багаутдинов. По его словам, новый теплоход будет ходить из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, а также в Астрахань и Ростов-на-Дону.

Директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова прочла строки из стихотворения народного поэта Башкортостана:

«"По Белой басистый и гордый,

Смешной пароходик чадит.

В лаптях, в тюбетейке потертой

На палубе мальчик сидит...", — написал Мустай Карим в одном из своих стихотворений- воспоминаний из детства. Он вырос на берегу вдохновлявшей его с детства тихой речушки Дема, по которой не ходили пароходы, но куда всегда приезжали отдыхать и рыбачить туристы со всех уголков страны. Дема впадает в Белую — реку судоходную, несущую свои воды в Каму и Волгу», — отметила дочь поэта.

По её словам, у Мустая Карима много стихов, навеянных размышлениями у этих милых его сердцу рек.

«С моей любимой уплывает

По Белой белый пароход.

Он сердце больно разрезает,

А не волну вечерних вод.

Волна вскипела и умолкла,

И солнце скрылось за рекой.

Тот пароход увез надолго

Мою любовь и мой покой...»,

— процитировала Альфия Мустаевна.

«Мне хочется поблагодарить создателей этого великолепного лайнера, команду корабля за счастье, которое мы, семья Мустая Карима, сегодня так зримо ощущаем. Пусть этот замечательный корабль долгие-долгие годы служит людям, как служил своей Родине Мустай Карим», — сказала директор Фонда имени Мустая Карима.

«Это великое событие в жизни нашей семьи и, я думаю, для всех тех, кто принимал участие в создании лайнера. Это большое счастье, что он носит имя моего деда, что он будет бороздить просторы великой русской реки и что над ним будет развеваться флаг нашей страны», — отметил учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

«Мы очень признательны компании "ВодоходЪ", Объединенной судостроительной корпорации, заводу "Красное Сормово" за то, что появилось это замечательное судно. Совместно с компанией "ВодоходЪ" мы планируем сделать так, чтобы на борту нового лайнера "Мустай Карим", в его интерьерах, общественных зонах, библиотеке нашло своё отражение творчество Мустая Карима, фотографии и материалы о Башкортостане, — рассказал внук поэта. — Очень здорово, что, путешествуя по великой русской реке Волге, гости теплохода будут видеть нашу страну в том числе и через призму творчества Мустая Карима и через родные лики Башкирии».

«Мустай Карим» — один из первых круизных лайнеров в постсоветской истории. Теплоход соответствует уровню пятизвездочного отеля, он спроектирован по типу «плавучей гостиницы». На борту будут доступны обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе. Длина судна — 141 м, ширина — 16,8 м, пассажировместимость — 329 человек.

Закладка четырёхпалубного теплохода проекта PV300 состоялась на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в марте 2017 года. Строительство лайнера ведётся для компании «Водоходъ» в рамках трехстороннего контракта с участием АО «Машпромлизинг».

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

Сдача теплохода заказчику запланирована на февраль 2020 года, в первый круиз судно выйдет в мае 2020 года.

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Мустафа Сафич Каримов (Мустай Карим) (1919–2005) — народный поэт Республики Башкортостан, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Почетный академик АН Республики Башкортостан, участник Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, кавалер боевых и трудовых наград.

Мустай Карим — классик советской многонациональной литературы, писатель, драматург, публицист, выдающийся общественный деятель. Автор более ста поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматических произведений.

Мустафа Каримов родился 20 октября 1919 года в селе Кляшево Уфимской губернии (ныне — Чишминский район Республики Башкортостан) в крестьянской семье. Первый сборник его юношеских стихов «Отряд тронулся» увидел свет в 1938 году. В 1941 году выпускник Башкирского государственного университета Мустафа Каримов в звании младшего лейтенанта был направлен на обучение в военное училище связи. Его автобиографическое стихотворение «Товарищи, я ухожу на фронт!» стало в отечественной литературе примером беззаветного служения Родине.

На фронте Мустай Карим написал три книги стихов и поэм. После выздоровления он вернулся на передовую в качестве корреспондента фронтовых газет. В августе 1944-го старший лейтенант М. С. Каримов удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени и ордена Красной Звезды.

После Великой Отечественной войны уже зрелым и признанным поэтом Мустай Карим продолжил свой литературный труд, совмещая его с общественной и государственной деятельностью: работал в Союзе писателей СССР и РСФСР, возглавлял Союз писателей Башкирской ССР и внёс огромный вклад в воспитание нового поколения молодых литераторов Башкортостана.

Одну из своих послевоенных книг, вышедшую в 1947 году, поэт назвал «Возвращение». В 1949 году был опубликован лирический сборник «Цветы на камне».

В послевоенные годы выступал как активный борец за мир. В его поэтических циклах 50-х гг. ХХ века — «Европа-Азия», «Стихи о Вьетнаме», «Болгарская тетрадь» — звучит голос гуманиста.

В 1954 году Мустай Карим написал известное стихотворение «Не русский я, но россиянин». Эти строки стали формулой самоидентификации для представителей народов многонациональной России.

Мустай Карим — создатель современной башкирской литературы. Его творчество, адресованное и взрослым, и детям, пронизано светлыми идеалами гуманизма, доброты и дружбы.