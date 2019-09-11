Александр Соловьев может вложить во второй медцентр в Воронеже до 2 млрд рублей

ГК «Олимп Здоровья» экс-председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Соловьева может построить в Воронеже медицинский центр для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и кардиологической патологией. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил сам господин Соловьев. По его словам, в шестиэтажном центре (плюс один этаж - подземный) общей площадью 8,7 тыс. кв. м также планируются бальнеотерапия, гидро- и грязелечение, реабилитация женщин после гинекологических заболеваний. Объект разместится в центральной части Воронежа — на участке, ограниченном улицами 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатской и Моисеева, недалеко от парка. Сам парк планируется благоустроить, в непосредственной близости к нему может быть возведена часовня.

Предполагаемый объем инвестиций в проект — 1,5–2 млрд руб. На строительство пойдут собственные средства бизнесмена, вырученные, в частности, от продажи господином Соловьевым 22,5% в крупном производителе свинины «Агро-Белогорье».

Подрядчиком при возведении центра выступает ООО «Регионжилстрой» Эдуарда Краснова. Работы должны начаться 15 ноября, а закончиться в четвертом квартале 2020-го, пока же на участке демонтируются старые постройки. Площадь земли под проект составляет 1,27 га (непосредственно под застройку - 1,4 тыс. кв. м); она сформирована четырьмя участками. Один из них, как пояснил господин Краснов, находится на месте бывшего тира ДОСААФ и уже выкуплен. Еще два взяты в аренду через конкурс; аренда еще одного — в процессе оформления.

Александр Соловьев подчеркнул, что выручка уже действующего центра «Олимп здоровья», открытого в марте 2018 года, составляет порядка 20 млн руб. в месяц, из которых более 6 млн руб. уходят на налоги и обязательные платежи. В «Олимп здоровья» господин Соловьев направил более 500 млн руб. На «операционную окупаемость» этот объект, по оценке бизнесмена, должен выйти к концу нынешнего года. Инвестор отметил, что не планирует ограничивать свои вложения в медицину возведением крупнейшего в Черноземье частного центра реабилитации. «Мне посоветовали открыть еще и родильный дом, я сейчас обдумываю этот проект. Но мне больше нравится идея создания центра планирования семьи, куда бы люди обращались не только перед родами, но уже в момент, когда только решили завести детей»,- рассказал господин Соловьев.

Подробнее о крупнейшем ныне действующем частном медцентре макрорегиона — в материале “Ъ-Черноземье” «Александр Соловьев взбирается на “Олимп здоровья“».

Андрей Цветков, Олег Мухин