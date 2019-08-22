«Русагро» возвращается в тройку

Группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича приобрела 22,5% ГК «Агро-Белогорье» — вертикально интегрированного холдинга, занимающего третье место по объему производства свинины в России. Ранее миноритарная доля принадлежала воронежскому инвестору Александру Соловьеву, который объяснил продажу желанием сосредоточиться на медицинских проектах. Параметры сделки стороны не раскрывают. Эксперты полагают, что консолидация позволит «Русагро» вернуться в тройку лидеров на рынке свинины.

О закрытии сделки по приобретению 22,5% уставного капитала ООО ГК «Агро-Белогорье» сообщили в пресс-службе «Русагро». Там уточнили, что по итогам 2018 года белгородский холдинг занял третье место среди производителей свинины в России с долей 5,3% и объемом выпуска 219,4 тыс. тонн в живом весе: «“Русагро” рассчитывает на расширение сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического эффекта». Раскрыть параметры и цели сделки в группе отказались. Перспективу наращивания доли в белгородском холдинге там предпочли «пока не комментировать». Основной владелец «Агро-Белогорья» Владимир Зотов (72,5%) не ответил на звонки „Ъ“.

Продавцом 22,5% выступил экс-председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Соловьев, который после выхода на пенсию инвестировал в ряд аграрных проектов, в том числе в 2014 году приобрел долю в «Агро-Белогорье». Выход из свиноводческого бизнеса он объяснил необходимостью развития своих медицинских проектов: «Деньги от продажи актива мы планируем направить на строительство в Воронеже одного из крупнейших центров реабилитации больных с проблемами опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Мясом людей мы уже обеспечили, теперь пора поднимать медицину», — пояснил он „Ъ“. Раскрыть сумму сделки инвестор отказался, сославшись на коммерческую тайну.

По словам собеседника из окружения господина Соловьева, экс-банкир рассматривал предложения нескольких потенциальных покупателей, однако «между ценой и будущим компании выбрал последнее». «Желающие были, но решающую роль сыграло положение “Русагро” на рынке: у них уже есть серьезные активы в Белгородской области, это позволит сторонам более эффективно управлять мощностями. Например, вместо строительства новой бойни можно использовать одну на двоих. Очевидно, это будут партнерские отношения», — сказал источник.

По данным Национального союза свиноводов, последние пять лет «Русагро» поступательно наращивает объемы производства свинины (с 183,8 тыс. тонн до 218,5 тыс. тонн в живом весе), в 2014-2017 годах группа входила в тройку лидеров вместе с «Мираторгом» и «Черкизовом». Однако по итогам 2018-го оно опустилось на четвертое место, незначительно уступив «Агро-Белогорью». Стремление вернуться на лидирующие позиции задекларировано в годовом отчете «Русагро»: в 2019 году группа собирается занять не менее 8% рынка за счет ввода новых мощностей.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает начавшуюся консолидацию в отрасли закономерной: «В прошлом году Россия вышла на стопроцентную самообеспеченность свининой, начинается завоевание внешних рынков и усиление конкуренции на внутреннем. Правильная консолидация бизнеса позволяет повысить конкурентоспособность. Для “Русагро” эта сделка правильная: “Агро-Белогорье” — сильный игрок, синергетический эффект от приобретения доли в котором может быть высок». По словам господина Ковалева, на трех крупнейших игроков сейчас приходится 20-23% российского рынка свинины, а на «зрелых» рынках этот показатель составляет около 50%: «Рынок развивается, и “Русагро” наверняка будет занимать на нем позицию в тройке лидеров».

Андрей Прах, Олег Мухин