Рука не поднимается

Судьба еще до рождения приготовила Дандару Тыкшееву испытание. У него было так называемое тазовое предлежание: «на выход» он собирался не головой вперед, а наоборот. Естественные роды в такой ситуации обычно проходят очень тяжело. Но делать кесарево сечение врачи Городского перинатального центра Улан-Удэ не стали. Даже не обсуждали такой вариант. Хотя, по правде сказать, мама Инна не очень-то вслушивалась. Роды были быстрыми и для обоих оказались очень тяжелыми. Дандару сломали левую ручку и, что куда хуже, повредили нервный узел в правом плечевом сплетении.

Инна, даром что по профессии медсестра, лишних вопросов врачам не задавала. К тому же роды у нее не первые. Мечтала, что муж все время будет рядом с ней, а после родов им сразу принесут ребеночка — интересно, на кого он будет похож? Но вышло иначе. Сергея, солдата-контрактника, не отпустили из части: роды не болезнь, отгулов за них не полагается. А разглядеть своего ребенка Инна просто не успела. Ей сразу сказали, что левая рука сломана, с правой возможны еще более серьезные проблемы,— и унесли. Спустя пару дней врачи уточнили диагноз маленького Дандара: парез Дюшенна — Эрба. Проще говоря, акушерский паралич.

Акушерский паралич чаще возникает, когда ребенок изначально находится в неудобном для родов положении. Акушеру приходится довольно активно помогать ему протиснуться наружу. Если делать это слишком резко или если ситуация очень сложная, одно из возможных последствий — повреждение плечевого сплетения, откуда нервы расходятся к мышцам руки. Сигнал по разорванным нервам передаваться не может, рука становится неподвижной.

Для настрадавшейся в больнице Инны постановка диагноза значила прежде всего, что наконец-то они с Дандаром вернутся домой — вместе. Мальчишка оказался веселый и очень похож на мать, «такой же щекастый». Вот его старший брат, трехлетний Амгалан, тот совсем другой, говорит Инна, «весь круглый и крепкий, как папа Сергей, и такой же любознательный». Сергей в оценке не участвовал. Его всего через несколько недель после рождения сына, несмотря на серьезный диагноз ребенка, отправили за 600 километров от дома на учения в Читинскую область.

Где жить с новорожденным, которому нужен постоянный уход? Сергей одно время надеялся получить квартиру как военнослужащий. Потребовалось собрать кучу документов, его занесли в какой-то список — и на этом все как будто кончилось. Даже примерных сроков не назвали. Так что решили строиться сами — в Улан-Удэ, столице Бурятии, на самом деле целые улицы частных домов. Набрали долгов — и построили.

— Дом двухэтажный, очень красивый, прямо как я хотела,— говорит Инна.— Но с водой Сергей не успел. Она только в колонке на дворе, а горячую надо греть на печке. Он очень переживал, что не успел. Виду не подавал, но я-то видела.

И вот ситуация. Старшая дочка, 16-летняя Нонина, школьница. Амгалану три года — ждет, когда освободится место в детском саду, а оно никак не освобождается. Новорожденному Дандару прописаны физиотерапия, массаж, лечебная физкультура и еще масса всего. Родителей у Инны нет, у Сергея — очень далеко. Когда учения наконец кончились, стало легче. Сергей и сам освоил массаж, и Нонину научил. Она ему не родная дочка, уточняет Инна, но он ее нянчил чуть не с пеленок, у него все трое детей любимые.

Но успехов у Дандара даже после нескольких месяцев лечения негусто: правую руку приподнимает лишь слегка, в локте не сгибает вовсе, предметы не захватывает. Даже сдержанный Сергей иной раз так по-особенному смотрел на сына, что Инне плакать хотелось. Они уже много прочли про этот паралич — его ведь массажем не вылечишь. Нереально.

А дальше вдруг все пошло как в мелодраме со счастливым концом. Дандара с Инной положили в больницу на очередное обследование, и там соседка по палате рассказала, что малыша с такой же поврежденной ручкой отправили в Ярославль и сделали хитрую операцию, которая превратила инвалида в обычного ребенка. Инна разыскала маму мальчика в соцсетях, та рассказала ей про ярославского доктора Михаила Новикова и про клинику «Константа», где он оперирует. А также про то, что операция стоит дороже, чем дом Инны и Сергея, но, возможно, деньги можно собрать с помощью благотворителей. Инна уже списалась с Новиковым, выяснилось, что Дандару необходима серия сложных операций, чтобы шаг за шагом восстановить поврежденный нервный узел и вернуть возможность нормально управлять рукой.

Говорят, здоровье не купишь. Чтобы это опровергнуть, Дандару Тыкшееву и его родителям нужна наша помощь.

Алексей Каменский, Бурятия

Для спасения Дандара Тыкшеева не хватает 720 088 рублей Руководитель ООО «Клиника Константа» Юрий Филимендиков (Ярославль): «Дандар получил серьезную родовую травму — сломанную левую руку, разорванные нервные окончания правого плечевого сплетения. Перелом зажил, сейчас левая рука нормально функционирует. А вот с правой рукой все гораздо сложнее: нет активных движений, не сгибается локоть, нет движения кисти и пальцев. Пока малыш совсем мал, это не очень заметно. Но он растет, и обездвиженная рука помешает его развитию. Дандар не сможет полностью себя обслуживать и будет зависеть от помощи взрослых. Мы проведем многоэтапное хирургическое лечение для максимально полного восстановления движений руки. Надеюсь, мы поможем Дандару». Стоимость операций 743 088 руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 720 088 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дандара Тыкшеева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Дандара — Инны Сергеевны Цыденовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

