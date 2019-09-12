Стратегическая дестабильность

В распоряжении “Ъ” оказался доклад об отношениях с США и стратегической стабильности, подготовленный ведущими российскими экспертами по итогам ситуационного анализа в МИДе. Документ интересен тем, что его авторы пришли к выводам, во многом противоречащим нынешней российской внешней политике: они считают привычную для России концепцию стратегической стабильности устаревшей, а столь высоко ценимые Москвой традиционные механизмы ограничения вооружений неэффективными. Это во многом напоминает современный американский подход к проблеме. В то же время эксперты предупреждают: угроза ядерной войны возросла, даже при отсутствии у сторон намерений ее развязывать.

Авторы доклада о «новом понимании и путях укрепления многосторонней стратегической стабильности» — декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов, а также замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Документ был составлен по итогам состоявшегося в МИД РФ ситуационного анализа с участием ведущих экспертов по контролю над вооружениями и российско-американским отношениям. Мероприятие прошло при поддержке комитета Госдумы по международным делам.

Составители доклада оговариваются, что в ходе ситуационного анализа высказывались противоположные точки зрения.

Ряд участников дискуссии выступал за сохранение традиционного подхода к отношениям с США, стратегической стабильности и процессу ограничения и сокращения ядерных вооружений, сложившегося в период холодной войны.

Сами же авторы доклада убеждены: ситуация в области стратегической стабильности находится в глубоком кризисе. Непосредственную причину этого они видят в том, что США разрушают традиционную архитектуру ее поддержания — систему соглашений по ограничению и сокращению ядерных вооружений, вновь рассматривают возможность использования ядерного оружия в неядерном конфликте для достижения победы, а также отказываются от переговоров по укреплению нынешней архитектуры. Но главная причина кризиса, по их мнению, заключается в радикальном изменении военно-стратегического ландшафта, «которое делает прежнее понимание стратегической стабильности устаревшим, а традиционные механизмы ограничения вооружений неэффективными, если не бессмысленными».

«Традиционное понимание стратегической стабильности как ситуации, характеризующей отношения РФ и США в области ядерного оружия, при которой ни у одной из сторон нет стимула нанести по второй стороне первый ядерный удар и которая предполагает поддержание примерного равенства их стратегических ядерных сил посредством двусторонних режимов ограничения ядерного оружия, устарело,— сказано в докладе.— Сегодня природа стратегической стабильности носит многосторонний характер — с участием Китая и других ядерных стран, а неядерный конфликт по последствиям может быть сопоставим с ядерным и с более высокой степенью вероятности, чем прежде, спровоцировать применение ядерного оружия».

Эксперты призывают ввести в оборот новый термин — «многосторонняя стратегическая стабильность»:

такое состояние отношений между ядерными державами, при котором они способны не допустить любое военное столкновение друг с другом — как намеренное, так и непреднамеренное, так как «всякое такое столкновение способно перерасти в глобальную ядерную войну». При этом авторы убеждены, что в сложившейся ситуации продолжение традиционного процесса ограничения ядерных вооружений нереалистично как в двустороннем российско-американском, так и тем более в трехстороннем (Россия—Китай—США) и многосторонних форматах.

Эти выводы во многом идут вразрез с политикой России. В Концепции внешней политики (2016 года) с сожалением констатируется: «Наращивание и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружения подрывают стратегическую стабильность, создают угрозу глобальной безопасности, обеспечиваемой системой договоров и соглашений в области контроля над вооружениями». Российские официальные лица (включая президента Владимира Путина) в последние годы не раз жестко критиковали США за выход из Договора по ПРО, Москва была против развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а сейчас настойчиво призывает Вашингтон продлить истекающий в 2021 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Авторы доклада же призывают рассматривать распад двусторонних российско-американских и даже многосторонних (Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, Договор о нераспространении ядерного оружия) соглашений по ограничению ядерных вооружений «не как конец света, а как нормальное, пусть и негативное, развитие в условиях фундаментального изменения военно-стратегического контекста, которое надо принять и пойти дальше». «Применять традиционные подходы к новому контексту и пытаться выработать новые соглашения об ограничении вооружений не только невозможно, но и, вероятно, контрпродуктивно»,— убеждены они.

В целом «угроза ядерной войны и уничтожения человечества», по мнению экспертов, возросла, «даже при отсутствии у сторон намерений ее развязывать».

Для предотвращения катастрофы надо:

укреплять каналы коммуникации между военными;

вести регулярный диалог по вопросам стратегических вооружений и ядерных доктрин;

создавать многосторонние и двусторонние режимы транспарентности, но без обязательств по ограничению вооружений;

вырабатывать правила поведения в самых опасных с точки зрения риска военных столкновений областях — в киберпространстве, космосе и в региональных конфликтах.

Впрочем, составители доклада признают, что внедрить все вышеперечисленное быстро не удастся, а потому считают целесообразным на время сохранить меры предсказуемости и коммуникаций, а также ограничения, которые предусмотрены Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но на случай, если продлить его целиком еще на пять лет не получится, эксперты предлагают договориться с США о снятии количественных ограничений и оставить лишь меры доверия и транспарентности. Если и это не выйдет, то Россия и США могут, по их мнению, просто выступить с совместным заявлением о том, что они и далее будут выполнять предусмотренные договором меры информирования и транспарентности в добровольном порядке, включая публикацию данных о состоянии стратегических ядерных сил и проведение инспекций.

Поспорить с авторами доклада представители МИД РФ смогут уже сегодня: на его презентацию приглашен замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Елена Черненко