Переговоры на выжженном поле

Делегации РФ и США сегодня в Женеве обсудят вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Через две недели завершается действие Договора о РСМД, США обвиняют Россию в нарушении моратория на проведение ядерных испытаний, все более призрачны шансы на продление ДСНВ — последнего оставшегося крупного российско-американского соглашения в ядерной сфере. Но Вашингтон интересует не это, а перспективы заключения договора по контролю над вооружениями между РФ, США и Китаем.

Москва настроена скептически: Китай будет сложно вписать в отработанные российско-американские структуры, слишком велика разница в арсеналах, нет опыта транспарентности, понадобится выработка новых верификационных процедур. Пекин заявлял, что ни в каких трехсторонних переговорах участвовать не будет. Тем не менее вопрос остается на повестке дня.

Трехсторонний договор — предложение, которое неоднократно озвучивал Дональд Трамп. Но президент США не всегда последователен в реализации своих идей. Так, по данным из российских источников, он не поднимал вопрос договора с КНР в разговоре с Владимиром Путиным в Осаке. Разгадка может скрываться на уровне исполнителей. В отличие от главы российской делегации Сергея Рябкова его американский коллега, первый заместитель госсекретаря Джон Салливан,— не специалист по контролю над вооружениями. Хотя в Женеву приедут представители всех ключевых американских ведомств, почти девять лет отсутствия переговоров по контролю над вооружениями сказываются: начинать заново приходится на выжженном поле. Президент Трамп видит в контроле над вооружениями один из механизмов восстановления отношений с РФ, и его указания было достаточно, чтобы перезапустить переговоры. Но сам он не интересуется деталями, а внизу нет никого, кто мог бы наполнить процесс содержанием. Встреча, запланированная на два дня, была сокращена до одного, а президентская инициатива по подключению Китая к переговорам — за неимением лучшего — оказалась во главе стола

В то же время эта инициатива хорошо ложится в повестку другого представителя США в Женеве — Тима Моррисона, отвечающего в Совете национальной безопасности за Россию и контроль над вооружениями. Советник по нацбезопасности Джон Болтон укомплектовал администрацию своими сторонниками, знающими суть вопроса, но разделяющими скепсис по отношению к контролю над вооружениями. Под его руководством США уже вышли из договора о РСМД. Затянуть срок продления ДСНВ, прикрываясь тупиковыми переговорами по трехстороннему контролю над вооружениями, было бы вполне в стиле Болтона.

На таком фоне российской делегации на этих и последующих переговорах с США будет непросто. Нужно будет генерировать конкретные инициативы, которые можно будет передавать на уровень министров (позиция госсекретаря выглядит более умеренной) или даже президентов. У РФ и США действительно накопилось много острых вопросов в ядерной сфере. Контуры договоренности о неразмещении ракет средней дальности в Европе, совместное заявление, уточняющее статус новых типов вооружений, американское переоборудование подводных лодок и бомбардировщиков для продления ДСНВ и другие подобные предложения могли бы выбить оружие из рук тех, кто предпочел бы полностью избавиться от контроля над вооружениями.

Андрей Баклицкий, консультант ПИР-Центра