Греф не исключил третье за год снижение ставок Сбербанка по ипотеке

Сбербанк до конца 2019 года может снизить ставки по ипотеке, сообщил журналистам глава организации Герман Греф. «Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года возможно еще небольшое снижение»,— сообщил господин Греф (цитата «Интерфакса»).

В мае Сбербанк снизил ставки на 0,3–0,6 процентного пункта, а в августе — на 0,7 п. п. Сейчас ставка на покупку жилья в ипотеку составляет 9,1%, а по программе субсидирования с застройщиками — 7,6%. Господин Греф обещал в ближайшие два года снизить ставку до 7%.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин анонсировал программу ипотеки под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке.

Ранее Центробанк установил ключевую ставку на уровне 7%, уменьшив ее на 0,25 п. п. Это произошло впервые с 2014 года.

О том, почему ЦБ решил снизить ключевую ставку,— в материале “Ъ” «ЦБ сделал это снова».