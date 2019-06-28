Росрыболовство пойдет на компромисс

Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам. Всего в рамках программы планируется построить 31 судно. Согласно анализу агентства и Минпромторга, дальневосточные верфи не смогут выполнить столь масштабный заказ и вовремя построить нужное количество судов. При этом против закрепления обязательства по строительству краболовов для Дальнего Востока в том же регионе выступает ФАС.

Росрыболовство рассматривает возможность «выйти с компромиссом» и в рамках инвестиционных квот на вылов краба для Дальневосточного бассейна закрепить за верфями региона половину заказов. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал глава агентства, заместитель главы Минсельхоза Илья Шестаков.

По его словам, всего по квотам для Дальнего Востока должно быть построено 31 судно. «К сожалению, мы видим, что все эти суда построить на дальневосточных верфях одномоментно в течение пяти лет невозможно,— отметил господин Шестаков, добавив, что эти данные подтверждает и Минпромторг.— В этой связи мы, может быть, будем выходить с компромиссом и сейчас это решаем, что хотя бы часть этих судов, 15 единиц, должна быть построена на дальневосточных верфях». Он добавил, что у этого подхода есть противники. ФАС активно выступает против этого предложения, поскольку считает, что у нас единое экономическое пространство, и сами компании должны выбирать, на каких верфях строить, а такое ограничение приведет к сокращению конкуренции, напомнил глава Росрыболовства.

Закон о введении в РФ аукционов на вылов краба был подписан президентом 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты будут закрепляться на 15 лет. В бюджет на 2019 год заложен почти 41 млрд руб. доходов от проведения крабовых аукционов, на 2020 год — 41 млрд руб. Первые крабовые аукционы планируется провести летом.

Также планировалось установить требование по строительству на дальневосточных верфях рыбопромысловых судов для вылова краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. 27 июня «Интерфакс» сообщил, что против этого требования выступила ФАС, ссылаясь на письмо службы в агентство. Ведомство говорило о создании дискриминационных условий для других судоверфей РФ, а также отмечало, что возложение обязательств по строительству судов на конкретные верфи может повлечь злоупотребления со стороны этих верфей при установлении цены на выполнение работ. Кроме того, в ФАС не исключали, что требование может привести к высокой загрузке мощностей дальневосточных верфей, что чревато нарушением ими срока исполнения заказов на постройку судов или к отказу в принятии заказа по строительству отдельных инвестиционных проектов, что по не зависящим от инвестора обязательствам привело бы к неисполнению взятого им инвестиционного обязательства и расторжению заключенного договора. По информации «Интерфакса», интерес к строительству судов-краболовов проявляет ряд верфей Дальнего Востока: Находкинский судоремонтный завод, Славянский судоремонтный завод, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, Амурский судостроительный завод и Хабаровский судостроительный завод.

В свою очередь, гендиректор Славянского СРЗ Андрей Якимчук говорил «Интерфаксу», что требование о строительстве краболовов на Дальнем Востоке — не ограничение конкуренции, а «продуманный шаг по развитию Дальнего Востока по поручению главы государства». Сегодня судостроение на Дальнем Востоке изначально в неравных условиях по сравнению с западными верфями, отмечал он.

Илья Шестаков в рамках пресс-конференции подтвердил, что сейчас ряд верфей активно проявляет интерес к развитию новых судостроительных мощностей с использованием старых, которые есть на Дальнем Востоке, но не работают на полную мощность. «Но им нужен действительно серьезный заказ»,— подчеркнул глава Росрыболовства. Также он отметил, что, к сожалению, на Дальнем Востоке недостаточно компетенций по строительству таких судов, «уровень судостроительных заводов, которые не загружены заказами, сейчас пока недостаточен, и рыбаки не верят, что суда в таком количестве на Дальнем Востоке будут построены».

Анастасия Веденеева