Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Федеральной службе охраны (ФСО), Росгвардии, МВД, Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки (СВР) сбивать незаконно используемые дроны, а также при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником.

«Предлагаемый законопроект наделяет правоохранительные и силовые ведомства правом пресекать полеты беспилотников в конкретных ситуациях. Это места проведения массовых и публичных мероприятий. Это необходимость обеспечения безопасности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, это обеспечение проведения оперативно-разыскных, следственных мероприятий и контртеррористических операций»,— сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн (цитата по ТАСС).

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, обосновывая необходимость принятия законопроекта, напомнил о недавних сообщениях МЧС России из зоны действия чрезвычайной ситуации в Иркутской области. «Экипажи вертолетов МЧС и Минобороны, участвующих в спасении людей, неоднократно сообщали об опасных сближениях с беспилотными летательными аппаратами, запущенными без разрешения на полет. К счастью, такие полеты не привели к трагическим последствиям. Разработанные нами поправки дадут возможность компетентным органам обеспечить безопасность людей»,— указал господин Пискарев.

О том, как с нелегальными беспилотниками борются в Москве, читайте в публикации “Ъ FM”.