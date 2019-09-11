Рашкин сообщил о гражданстве Украины у избранного депутата Мосгордумы Головченко

Лидер московских коммунистов, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин на пресс-конференции в среду, посвященной итогам выборов в Мосгордуму, сообщил, что выигравший в 39-м избирательном округе депутат Валерий Головченко имеет двойное гражданство.

«Головченко — гражданство Украины доказано в суде. Было подано в окружную избирательную комиссию, МГИК, ЦИК, через суды... все равно оставили,— рассказал господин Рашкин.— Но он будет снят, и мандат будет отобран». Он добавил, что помимо наличия у избранного депутата двойного гражданства, есть вопросы и к законности получения им российского паспорта.

Кроме того, господин Рашкин рассказал о «букете нарушений», который наблюдатели от КПРФ фиксировали непосредственно в день выборов. Так, по его словам, были замечены вбросы, карусели, привод групп, махинации с бюллетенями и попытки переписки протоколов. Также после ручного пересчета голосов одного из КОИБов выяснилось, что протокол устройства выдал 200 голосов в пользу провластного кандидата Евгения Нифантьева (11 округ). Напомним, победу в этом округе в итоге одержал кандидат от КПРФ Николай Зубрилин, поддержанный проектом Алексея Навального «Умное голосование».

Напомним, выборы в Московскую городскую Думу состоялись 8 сентября. Победу одержали 26 самовыдвиженцев, 13 кандидатов от КПРФ, 3 кандидата от «Справедливой России» и 3 кандидата от «Яблока». Из 26 самовыдвиженцев 25 кандидатов были поддержаны мэрией или «Единой Россией», самовыдвиженца Дарью Беседину поддерживало «Яблоко».

Подробнее о результатах выборов в Москве — в публикации “Ъ” «Самовыдвижение от успехов».

Елена Рожкова