Joom запустил консолидацию заказов в одной посылке

Маркетплейс Joom начал собирать все заказы покупателей из России и еще 14 стран в одном заказе, сообщил “Ъ” представитель компании.

Консолидацией заказов займется структура компании Joom Logistics, которая обяжет продавцов доставлять товары на единый склад. «В случае если вы заказываете один товар, то скорость доставки и возможность отслеживания посылки будут зависеть от таких факторов, как цена, вес, категория товара и страна назначения»,— пояснил представитель Joom. В случае консолидации товары будут доставляться по самому быстрому каналу, заверил он.

Сроки доставки консолидированной посылки до Москвы будут составлять примерно 14 дней, а тех же товаров по отдельности — в среднем 25 дней. Услуга по объединению заказов в одной посылке действует для двух товаров и более и бесплатна для покупателя, уточнил представитель Joom.

Ранее похожую услугу запустила торговая площадка AliExpress для корзины заказов общей стоимостью от $5, сообщал “Ъ”.