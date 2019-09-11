ГУП «ТЭК СПб» и «СПб ИАЦ» будут совместно развивать цифровую платформу в энергетике

ГУП «ТЭК СПб» и Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр («СПб ИАЦ») подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития единой цифровой платформы в теплоэнергетике Петербурга и повышении информационной безопасности на объектах предприятия. Совместные усилия будут направлены, в частности, на создание комплексной системы диспетчерского управления, позволяющей централизованно следить за состоянием городских инженерных систем. В планах сторон — автоматизировать производство, чтобы снизить износ теплосетей и уменьшить их аварийность, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

При этом детальный план взаимодействия на период 2019-2020 годы стороны договорились подготовить в течение месяца.

Ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении городских властей о том, что энергетический комплекс Петербурга готов к зиме на 90%. Также сообщалось, что ГУП «ТЭК СПб» за счет бюджетных средств реконструирует 70 км трубопроводов в 2019 году.