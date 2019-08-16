ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 70 км трубопроводов за счет средств городского бюджета

В текущем году в рамках адресной инвестпрограммы ГУП «ТЭК СПб» модернизирует за счет средств бюджета Петербурга 28 объектов теплоэнергоснабжения. В их числе — котельная на проспекте Обуховской Обороны, 33а, четыре центральных тепловых пункта в Выборгском и Калининском районах, а также 23 объекта по реконструкции теплосетей, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

На реконструкцию сетей по объектам, представленным к вводу в 2019 году, предусмотрена замена 70 км труб диаметрами 50-700 мм. Большая их часть (18 объектов) находится в Выборгском и Калининском районах города. Также за счет бюджета реконструируют трубы в Московском, Красносельском, Невском и Приморском районах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в модернизацию теплосетей одного только Выборгского района Петербурга ГУП «ТЭК СПб» намерено инвестировать 1,8 млрд рублей.