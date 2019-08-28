Смольный заявил о готовности энергокомплекса Петербурга к зиме на 90%

Энергетический комплекс Петербурга в настоящий момент готов к зиме на 90%. Об этом было заявлено в ходе заседания городского правительства в среду, 28 августа, сообщает пресс-служба Смольного.

По итогам прошлого года в Петербурге было построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 203 км теплосетей, 184 км сетей водоснабжения и водоотведения, 1,8 тыс. км сетей электроснабжения и 48 км газовых сетей. В текущем году в городе планируется проложить в общей сложности 1,6 тыс. км сетей инженерно-технического обеспечения, уточнили в администрации Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 70 км трубопроводов в Петербурге за счет средств городского бюджета.