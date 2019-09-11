Лавров: подготовка к уничтожению российских арсеналов в Молдавии может занять год

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва настроена на утилизацию боеприпасов, хранящихся на складах в селе Колбасна на территории непризнанного Приднестровья. По его словам, подготовка может занять год. Заявление министра прозвучало после переговоров с молдавским коллегой Нику Попеску.

Господин Лавров назвал важным, что и президент Молдавии Игорь Додон, и приднестровский лидер Вадим Красносельский поддержали предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу утилизировать боеприпасы, срок годности которых истекает. «Серьезная тема. Говорили об этом»,— отметил Сергей Лавров. Глава МИДа добавил, что подготовительная работа займет год с небольшим.

О предложении господина Шойгу по утилизации боеприпасов — в материале “Ъ” «Россия даст бой своим боеприпасам».

Владимир Соловьев