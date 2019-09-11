Песков ответил Дудю на критику властей после протестов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что проецировать выступление Юрия Дудя о репрессиях и полицейском произволе на общие настроения в обществе «было бы ошибочным». На премии журнала GQ «Человек года» журналист Юрий Дудь, режиссер Кирилл Серебренников и кинокритик Антон Долин выступили в поддержку участников массовых акций протеста в Москве.

«Определенные точки зрения в Кремле фиксируют, но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроением. Есть много состоявшихся оппонентов, которые могли бы разбить эти тезисы»,— сказал господин Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, в том числе премию GQ.

Напомним, Юрий Дудь победил в номинации «Лицо с экрана». Во время выступления он попросил не молчать о жестокости полицейских на митингах и фальсификациях на выборах. «У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать»,— сказал господин Дудь.

По данным правозащитных организаций, Следственный комитет пока не возбудил уголовные дела по 22 заявлениям граждан о применении к ним насилия со стороны правоохранительных органов во время проведения акций протеста.

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