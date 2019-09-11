Синдзо Абэ сменил себе правительство

В среду император Японии Нарухито официально утвердил новый состав правительства страны. После того как действующее правительство подало в отставку в полном составе, в новый Кабинет министров были включены 13 новых членов, в том числе сын экс-премьера Японии Синдзиро Коидзуми. Новым главой МИДа стал министр экономики Тоcимицу Мотэги.

По предложению премьер-министра Синдзо Абэ японский император Нарухито во вторник официально утвердил состав нового правительства страны. «Правительство продолжит развитие отношений с Россией по широкому спектру направлений в форме, отвечающей нашим национальным интересам. Мы полны решимости продолжить плотные переговоры на основе нашей базовой позиции — решения территориальной проблемы и затем заключения мирного договора»,— заявил премьер Абэ, выступая на пресс-конференции.

Уже в ноябре Синдзо Абэ пересечет символический рубеж: у власти он будет находиться дольше, чем кто-либо из его предшественников.

За два месяца до этого господин Абэ принял решение существенно «освежить» свой Кабинет министров. 11 сентября правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Из полутора десятка портфелей два остались в тех же руках: свои посты сохранили министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь Кабмина Ёсихидэ Суга. Он и объявил состав нового Кабинета министров, в который вошли 13 новых членов. На своей должности остался и спецпомощник премьера Японии по России, секретарь по общественным связям канцелярии Кабинета министров Эйити Хасэгава.

Главная новость перестановок в правительстве — это назначение на пост министра охраны окружающей среды 38-летнего Синдзиро Коидзуми. Сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми СМИ в один голос называют «восходящей звездой японской политики», он лишь немногим отстает по популярности от самого премьер-министра, а в других опросах опережает его.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно назначен министром обороны. Экономический диалог с Россией теперь вместо Хиросигэ Сэко будет курировать новый министр экономики Иссю Сугавара. Руководство же внешнеполитическим ведомством перешло к министру экономики выпускнику Токийского и Гарвардского университетов 63-летнему Тоcимицу Мотэги. Как отмечает ТАСС, с 2017 года Коно, будучи главой МИДа, принимал активное участие в переговорах с РФ по мирному договору. Ранее он также занимал пост министра по делам Окинавы и «северных территорий» (части Курильских островов, с точки зрения Токио «оккупированных Россией»). «Министр Мотэги очень хорошо проявил себя на торговых переговорах с США, заработав себе весомую репутацию. Рассчитываю, что он приложит этот опыт и на переговорах с Россией»,— цитирует ТАСС высказывание премьера Абэ на пресс-конференции по поводу обновления Кабинета министров.

Галина Дудина