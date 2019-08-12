Упаковки пустеют

В Японии новый феномен: экономика начала расти, а товары на магазинных полках — «худеть».

Акио Кавато

Японский премьер-министр Синдзо Абэ уже семь лет ставит целью возбуждение умеренной инфляции (на уровне два процента) с тем, чтобы, мол, стимулировать инвестиции со стороны предприятий. Но желанная инфляция никак не возникает, зато наблюдается парадокс: в процессе борьбы за умеренный инфляционный уровень размер и вес товаров на магазинных полках почему-то постоянно уменьшаются. Раньше один пакет моего любимого шоколада весил 58 граммов, а ныне в нем всего 50 граммов. Вместо семи ломтиков ветчины в одном пакете теперь только шесть. И, хотя глаз потребителя радует, что на прилавках появляются одна за другой новинки в красивых упаковках, растет и раздражение — всякий раз оказывается, что содержимого в этих пакетах все меньше. Боюсь, что если и дальше процесс пойдет такими темпами, то года через два у нас в магазинах останутся одни красивые упаковки — без содержимого вовсе…

Почему происходит весь этот абсурд? Все началось с того момента, когда некие экономисты нашептали в ухо г-на Синдзо Абэ, который стремился тогда стать премьер-министром, «волшебную» мантру: если он хочет вернуть Японии утраченные позиции великой экономической державы, то необходимо запустить в стране новый инвестиционный цикл, а для этого нужно одного только добиться — инфляции на уровне двух процентов. Как только это произойдет, утверждали советчики, откроется перспектива более высоких цен и, следовательно, больших прибылей, а предприятия должны будут делать больше инвестиций, что оживит экономику, — так вот добродетельный цикл и запустится…

Г-н Абэ, который ко всем (в том числе и к президенту Путину) добродушно относится, принял эту идею близко к сердцу и, как только стал премьер-министром, принялся ее реализовывать: провозгласил курс на «непрецедентное смягчение денежной политики», сменил главу Центрального банка. Новый глава ЦБ Харухико Курода осуществил снижение процентных ставок (сначала до нуля, а потом и вовсе увел ставку в минусовые значения), чтобы коммерческие банки направляли свои сбережения на финансирование инвестиций, а не хранили их на счетах в Центральном банке. В то же время правительство существенно увеличило расходы за счет выпуска государственных облигаций, львиную долю которых в конечном итоге закупал все тот же Центральный банк.

Таким образом, объем денежной массы в экономике вырос аж в четыре раза (!), за что, правда, пришлось платить: объем государственных долгов ныне составляет сумму, соответствующую двум годовым японским ВВП.

Что вышло в итоге?

Давайте посмотрим на результаты экспериментов (отметив прежде одну деталь: в медицине опыты делают сначала на животных, а в экономике — всегда на живых людях. И при этом за ошибки не спрашивают с экономистов). Итак:

экономика была простимулирована, но каким-то неровным образом, на транспорте и в торговле, например, теперь не хватает рабочих рук, но есть отрасли, которые, как и прежде, стагнируют. Местами начали подниматься цены, что повышает себестоимость для экономической деятельности, но инфляция при этом все еще на уровне ниже двух процентов. ВВП, слава богу, начал расти, но крайне низкими (до 1,2 процента) темпами. Очевидно, словом: вожделенный инвестиционный цикл никак не запускается, многое из предсказанного теоретиками не продвигается и не происходит, как предполагалось;

Как Япония и Корея начали маленькую войну с высоких технологий предприятия не повышают зарплату до желаемого уровня, ибо при системе пожизненного найма повышение ставок зарплаты может убийственно сказываться во время спада. Иными словами, доходы населения не растут и, следовательно, потребление не увеличивается;

переизбыток денег снизил курс иены, и, хотя объем экспорта не очень вырос, иеновая сумма выручек от инвестиций за границей существенно увеличилась (в 2018 году составила примерно 190 млрд долларов, что намного превышает уровень торгового профицита 11 млрд долларов), и, следовательно, у предприятий сегодня рекордно большие накопления. Но, так как предприятия не хотят повышать уровень зарплат, они пускают их на закупку своих собственных акций и на выплаты дивидендов иностранным акционерам. Заколдованный круг: деньги текут по усам, но в рот не попадают;

потребители тихо сопротивляются. В них крепко сидит инерция 2000-х годов, когда в силу разных причин цены постоянно снижались. В моем любимом супермаркете висит объявление «Если наши цены окажутся выше цен в магазинах-соседях, то мы сделаем скидку до их уровня». При таком настроении покупателей предприятия не могут открыто повышать цены; им остается сохранять прежние цены, но втайне сокращать вес и размер товаров.

Если все это будет продолжаться, тогда года через два свободных акций не останется на рынке и все акционерные компании станут закрытыми. Размер товаров станет минимальным. И неумолимо встают два вопроса. Первый: зачем была вся эта суета вокруг «непрецедентного смягчения денежной политики»? И второй: не пришла ли пора создать международный трибунал по делам о мошенничестве в области экономической политики?..