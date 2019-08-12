Упаковки пустеют

В Японии новый феномен: экономика начала расти, а товары на магазинных полках — «худеть».
Японский премьер-министр Синдзо Абэ уже семь лет ставит целью возбуждение умеренной инфляции (на уровне два процента) с тем, чтобы, мол, стимулировать инвестиции со стороны предприятий. Но желанная инфляция никак не возникает, зато наблюдается парадокс: в процессе борьбы за умеренный инфляционный уровень размер и вес товаров на магазинных полках почему-то постоянно уменьшаются. Раньше один пакет моего любимого шоколада весил 58 граммов, а ныне в нем всего 50 граммов. Вместо семи ломтиков ветчины в одном пакете теперь только шесть. И, хотя глаз потребителя радует, что на прилавках появляются одна за другой новинки в красивых упаковках, растет и раздражение — всякий раз оказывается, что содержимого в этих пакетах все меньше. Боюсь, что если и дальше процесс пойдет такими темпами, то года через два у нас в магазинах останутся одни красивые упаковки — без содержимого вовсе…
Почему происходит весь этот абсурд? Все началось с того момента, когда некие экономисты нашептали в ухо г-на Синдзо Абэ, который стремился тогда стать премьер-министром, «волшебную» мантру: если он хочет вернуть Японии утраченные позиции великой экономической державы, то необходимо запустить в стране новый инвестиционный цикл, а для этого нужно одного только добиться — инфляции на уровне двух процентов. Как только это произойдет, утверждали советчики, откроется перспектива более высоких цен и, следовательно, больших прибылей, а предприятия должны будут делать больше инвестиций, что оживит экономику, — так вот добродетельный цикл и запустится…
Г-н Абэ, который ко всем (в том числе и к президенту Путину) добродушно относится, принял эту идею близко к сердцу и, как только стал премьер-министром, принялся ее реализовывать: провозгласил курс на «непрецедентное смягчение денежной политики», сменил главу Центрального банка. Новый глава ЦБ Харухико Курода осуществил снижение процентных ставок (сначала до нуля, а потом и вовсе увел ставку в минусовые значения), чтобы коммерческие банки направляли свои сбережения на финансирование инвестиций, а не хранили их на счетах в Центральном банке. В то же время правительство существенно увеличило расходы за счет выпуска государственных облигаций, львиную долю которых в конечном итоге закупал все тот же Центральный банк.
Что вышло в итоге?
Давайте посмотрим на результаты экспериментов (отметив прежде одну деталь: в медицине опыты делают сначала на животных, а в экономике — всегда на живых людях. И при этом за ошибки не спрашивают с экономистов). Итак:
Если все это будет продолжаться, тогда года через два свободных акций не останется на рынке и все акционерные компании станут закрытыми. Размер товаров станет минимальным. И неумолимо встают два вопроса. Первый: зачем была вся эта суета вокруг «непрецедентного смягчения денежной политики»? И второй: не пришла ли пора создать международный трибунал по делам о мошенничестве в области экономической политики?..
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