ФСИН: заключенных поместили в нежилые здания «Бутырки» из-за перенаселенности камер

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что временно поместила заключенных в нежилую башню СИЗО «Бутырка». По словам представителя столичного управления службы Сергея Цыганкова, арестантов разместили там из-за перенаселенности и ремонта в обычных камерах.

«Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения»,— сказал господин Цыганков (цитата по «Интерфаксу»).

Об обнаружении граждан в одной из старинных башен «Бутырки» ранее сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По словам господина Мельникова, людей поместили в камеры площадью 4 кв. м с переполненными унитазами и протекающей водой.

Ранее ФСИН и Совет по правам человека предложили не «заселять» новых арестантов в переполненные СИЗО. Сейчас начальник изолятора обязан принять человека, даже если там нарушены нормы по размещению в камере.

О том, какие способы увеличения пространства для заключенных предлагают ФСИН и правозащитники,— в материале “Ъ FM”.