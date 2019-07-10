Переполненным СИЗО желают добавить свободного места

В переполненные СИЗО предложили не «заселять» новых арестантов — с инициативой выступили ФСИН и Совет по правам человека. Сейчас начальник изолятора обязан принять человека, даже если в СИЗО нарушены нормы по размещению в камере: на одного арестованного должно приходиться как минимум 4 кв. м свободного пространства. В СПЧ также предлагают обязать суд при избрании меры пресечения учитывать наличие мест в региональных СИЗО.
Поскольку в стране немало переполненных изоляторов, суды, возможно, станут чаще выбирать более мягкие меры, к примеру, подписку или домашний арест, считает член СПЧ, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева: «На самом деле, в целом по России на одного заключенного приходится чуть больше 5 кв. м при норме в четыре "квадрата". Получается, что есть даже некий перебор с площадью. Но в отдельных регионах, и в первую очередь это, конечно же, Москва, норма площади — 2,3-2,5 кв. м в зависимости от конкретного СИЗО. На сегодняшний день ситуация нестабильная. Вчера, например, была переполнена больше "Бутырка", и я не удивлюсь, если через неделю то же произойдет в "Матросской тишине" и так далее. Проблему решать пытаются разными способами, но самое главное для нас, конечно, чтобы меньше людей арестовывали. Если будет продолжаться в том же духе, то получится, что все равно, как бы мы ни боролись с переполненными тюрьмами, ничего поделать с этим не сможем.
Одной из главных наших инициатив было предложение, чтобы начальник СИЗО имел право просто не принимать новых заключенных, если он понимает, что у них не будет своего отдельного койко-места.
Кстати, мы еще предлагали, чтобы судьи в режиме онлайн получали информацию о загруженности каждого СИЗО и имели возможность увидеть, какова картина, можно вообще куда-то этого человека поместить или нет».
Адвокат, член Совета при председателе Совета федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго полагает, что суды вряд ли станут реже отправлять людей в СИЗО. Для этого, по его словам, нужно менять систему в целом: «Мне эта ситуация кажется абсурдной и стыдной. У нас СИЗО переполнены, в первую очередь, по причине того, что следователь боится избирать иную меру пресечения, кроме содержания под стражей, потому что боится обвинений в коррупции, в том, что он взял деньги, например, за подписку о невыезде. Прокурор такое решение поддерживает потому, что не может не поддержать, так устроена система. Судья не хочет брать на себя ответственность и помещает гражданина в следственный изолятор, потому что у нас более 95% ходатайств на аресты удовлетворяются так же, как и более 98% запросов об их продлении. Давайте теперь в этой ситуации возложим ответственность на начальников СИЗО, чтобы они просто не принимали осужденного. Большего бреда представить сложно по одной простой причине — начальник СИЗО не принял арестанта, а суд меру пресечения избрал, куда дальше девать гражданина? Его повезут обратно в отделение внутренних дел, и вместо того, чтобы находиться пусть в нечеловеческих, но, тем не менее, условиях, когда его будут кормить, где он может справлять естественные потребности, обвиняемый будет сидеть в камере административно задержанных днями, пока вопрос с тем или иным СИЗО решен не будет.
Если они не могут самостоятельно это сделать, то менять закон, запрещать им избирать определенную меру пресечения по конкретным составам преступлений. Но ни в коем случае нельзя перекладывать эту ответственность на начальников следственных изоляторов».
Отказаться принимать арестованного начальник СИЗО сможет, только если тот обвиняется в преступлении небольшой или средней тяжести. Также, если во всем регионе не найдется СИЗО со свободными камерами, арестованного с его согласия могут перевести в другой субъект с соблюдением всех прав на апелляцию и участие в судебном процессе с помощью видеосвязи.
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