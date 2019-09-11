Нижегородская область вернулась на 81 место экологического рейтинга регионов России

Нижегородская область незначительно улучшила свои позиции в экологическом рейтинге регионов России по версии общественной организации «Зеленый патруль». Регион поднялся с 82 места в весеннем рейтинге на 81-ое по итогам лета 2019 года. Напомним, летом прошлого года Нижегородская область занимала 79 строчку.

В экологическом рейтинге по итогам лета 2019 года после Нижегородской области следуют Якутия, Челябинская и Свердловская области, на последней строчке – Иркутская область. Кировская область опустилась с 45 места (весной) на 48, Мордовия поднялась с 58 места (весной) на 54. Наилучшая экологическая ситуация по итогам лета отмечается в Тамбовской области, Алтайском крае и Белгородской области.

Рейтинг подготовлен на основе информационных материалов – сообщений СМИ, организаций, органов власти, обращений граждан, документов и т.д. Экспертная группа оценивает эти события по категориям «экосфера», «техносфера» и «социум», выставляя итоговый балл. На основе этих оценок информационно-аналитическая система формирует рейтинг. «Зеленый патруль» публикует его с 2008 года.

Анастасия Еремина