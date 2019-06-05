Нижегородская область опустилась в конец экологического рейтинга регионов России

Нижегородская область заняла 82-е место из 85 в весеннем экологическом рейтинге регионов России, составленном организацией «Зеленый патруль». По сравнению с результатами весеннего мониторинга прошлого года регион потерял три позиции (с 79 места), а с осени 2018 года — одну (с 81 места).

В рейтинге ниже, чем Нижегородская область, оказались только Иркутская, Челябинская и Свердловская области. Наилучшая экологическая ситуация по-прежнему отмечается в Тамбовской области, Алтайском крае и республике Алтае. Кировская область опустилась до 45 места, а Мордовия поднялась до 58.

Напомним, рейтинг составляется на основе информационных сообщений СМИ, органов власти, различных организаций и граждан. Их оценивает группа экспертов, которая выставляет баллы. На их основе формируются природоохранный индекс, промышленно-экологический и социально-экологический.

Отмечается, что в этот раз правила приема и обработки информации были изменены. Раньше поступали огромные массивы информации об условно значимых экологических событиях – выставках, конференциях, круглых столах. Теперь количество принимаемых сообщений ограничивается 30 новостями, чтобы повысить качество предоставляемой информации.

Подробнее об экологической ситуации региона — в интервью “Ъ-Приволжье” c руководителем экоцентра «Дронт» Асхатом Каюмовым.

Анастасия Еремина