Дело «Рольфа» завело в Пятигорск

Спорную оценку активов дилера «Рольф» провела фирма из Ставропольского края. Компанию пытаются обанкротить, у ее руководителя отозвали аттестат аудитора, но следствие обратилось именно к ней. Фирма оценила «Рольф Эстейт» в 281 млн руб. — в 14 раз дешевле цены покупки, пишет РБК. И именно это решение легло в основу уголовного дела в отношении Сергея Петрова, которого обвиняют в выводе 4 млрд руб. за рубеж после продажи «Рольф Эстейт». Кто оценивал «Рольф» по просьбе следствия? И какие вопросы вызывает такая экспертиза? Об этом — Иван Корякин.

В Пятигорске есть микрорайон с безобидным названием «Белая Ромашка» — туда и ведут следы дела «Рольфа». В этом месте расположена лаборатория судебных экспертиз «Информационно-контрольное бюро». Ее два раза пытались обанкротить, но компания работает уже 19 лет. Именно она оценила «Рольф Эстейт» в 282 млн руб. — в 14 раз дешевле цены покупки. Считали по документам, которые предоставило следствие, в саму компанию не обращались. Но бумаги, как говорит гендиректор фирмы Лариса Мисайлова, были достаточно «грамотно собраны», чтобы вынести профессиональное решение. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский в компетентности аудиторов все же усомнился: «Если посмотреть на баланс, например, на 31 декабря 2013 года, то мы видим там активы примерно на 8,5 млрд. Исходя из того, что мы знаем, это, по сути, 17 из этих торговых дилерских центров, и эти активы там в виде основных средств, с другой стороны, в качестве вложений висят, и у компании есть пассивы — займы, кредиты и какая-то “кредиторка”, которая примерно на 4,5 млрд. Если мы так просто грубо считаем, то получаем рыночную стоимость чистых активов около 4 млрд».

И даже если не открывать бухгалтерию «Рольфа», а просто оценить земли его 17 дилерских центров, едва ли получится 282 млн. Если, конечно, здания крупнейшего автодилера страны не были заброшены. Но самих расчетов в распоряжении журналистов пока нет. Как и аттестата аудитора у Ларисы Мисайловой — его отозвали еще девять лет назад за то, что она не прошла обязательные курсы. Но, по словам специалиста, это не мешает ей работать. Да и оценку «Рольф Эстейт» могла проводить не она, а кто-нибудь из коллег. Так что это не самый таинственный эпизод в деле «Рольфа». Гораздо интереснее, что внутри самого документа, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин: «Какие вопросы были, как они были сформулированы со стороны правоохранительных органов к специалистам либо экспертам. Можно спросить о стоимости имущества по балансу, а можно спросить о рыночной стоимости этого имущества. Оперативные сотрудники, следователи не всегда могут различить, чем одна стоимость может отличаться от другой».

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И это один из многих важных вопросов, которые вызывает оценка «дочки» «Рольфа». Непонятно, была ли она заключением специалиста или эксперта — это два разных документа, и второй имеет больший вес. Если же поводом для уголовного дела стала оценка специалиста, это, говорят юристы как минимум намекает на чей-то интерес. Да и в целом, зачем следствию обращаться за оценкой к частной фирме? Возможно, у органов просто мало денег. А возможно, им так легче добиваться своих целей, предполагает партнер FBK Legal Александр Ермоленко: «Очень часто в уголовных делах встречаются такого рода не особенно известные компании, которые делают оценку в интересах органов. То есть вроде бы в интересах дела, но, поскольку это зачастую компании, не зарекомендовавшие себя с точки зрения репутации, они готовы идти на компромиссы.

И, в принципе, в России по заданию спецорганов достаточно сложно не идти на компромиссы».

Это напоминает дело Майкла Калви, в основу которого также легла оценка активов. Спорный пакет акций бизнесмен оценивал в 3 млрд руб., а ФСБ в 600 тыс. Любопытно, что суд в итоге подтвердил оценку Калви. А что касается Сергея Петрова и его «Рольфа», повторные оценки в этом деле, видимо, еще впереди. Хотя у бизнесменов уже много общего: оба не могут продолжать спокойно заниматься бизнесом. Американец заточен дома, россиянин пока остается за рубежом.

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