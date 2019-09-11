Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Как выяснил “Ъ”, Украина перестала направлять России уведомления о расторжении договоров. Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе. С тех пор утратили силу, в частности, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, а также межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией».

Приостановка расторжения договоров может объясняться тем, что команде нового украинского президента Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого. По словам собеседников “Ъ” в МИД РФ, возобновление прежней практики либо отказ от нее будет сигналом, позволяющим понять, изменятся ли при новой украинской власти отношения двух стран.

Подробности — в публикации “Ъ” «Расторженные отзывы поутихли».