ВВС Израиля нанесли удары по Газе в ответ на ракетные обстрелы

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения «Хамас» в секторе Газа через несколько часов после того, как в сторону Израиля было выпущено две ракеты.

«Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером»,— говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Удары были нанесены по заводу по производству оружия, военно-морскому комплексу и тоннелям, используемым членами «Хамаса».

Вечером 10 сентября израильская система ПРО «Железный купол» перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа. Утверждалось, что в зоне обстрела оказалось около полумиллиона человек, среди них был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За несколько часов до обстрела глава правительства пообещал после победы на парламентских выборах, намеченных на 17 сентября, распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан.

Посол Израиля в России о ракетных обстрелах из сектора Газа — в материале “Ъ” «Как остановить “Хамас”».