С коммунистов взыскивают кредит доверенностей

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев назвал преступлением передачу штабу оппозиционера Алексея Навального незаполненных доверенностей для наблюдателей на выборах в Мосгордуму за подписью первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина и ряда кандидатов от КПРФ. Господин Рашкин в беседе с “Ъ” заявил, что штаб КПРФ, передавая доверенности всем желающим, действовал в рамках закона.

По словам господина Булаева, ЦИК заинтересован в том, чтобы выяснить, откуда в штабе главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального взялись незаполненные доверенности для наблюдателей за подписью господина Рашкина и ряда кандидатов в Мосгордуму от КПРФ с печатью горкома КПРФ. «В электронных СМИ достаточно активно проходила информация о том, что якобы господин Рашкин предоставил в распоряжение штаба Навального большое количество бланков для заполнения и направления людей наблюдателями на избирательные участки,— сказал господин Булаев.— Мы сделали вывод, что это можно рассматривать как преступление».

Зампред ЦИКа пояснил, что в законе есть ограничение на направление наблюдателей, а незаполненные бланки не могут находиться в «свободном полете».

«Когда вы направляете наблюдателя, вы обязаны вписать его фамилию, имя и отчество, и этот документ только тогда становится документом... Могут быть два обстоятельства: документы изготовил кто-то другой, Рашкин об этом не знал, и они изначально фальшивые. Либо если Рашкин отдал эти документы со своей подписью и печатью КПРФ в штаб Навального, это тоже преступление»,— рассказал господин Булаев журналистам на брифинге во вторник.

«Когда наша партия инициировала передачу мандата депутата Госдумы умершего Жореса Алферова Павлу Грудинину, Булаев в нарушение законодательства и Конституции организовал голосование, чтобы это не допустить. Но с него как с гуся вода. Это он первый нарушитель законодательства,— сказал господин Рашкин “Ъ”.— Вместо того чтобы поблагодарить всех людей, которые откликнулись на наш призыв стать наблюдателями, он обвиняет нас в нарушении. Мы бланки передавали и будем передавать всем желающим вне зависимости от партийной принадлежности. Закон нам это не только дозволяет, более того, он нас обязывает. А Булаев дискредитирует сам институт наблюдателей, чтобы воры и жулики фальсифицировали результаты голосования».

Господин Рашкин сообщил, что Компартия 8 сентября направила на московские избирательные участки 7,2 тыс. наблюдателей.

Коммунисты действительно призывали присматривать за выборами всех желающих, независимо от партийной принадлежности. Этим вопросом параллельно занимались московский горком КПРФ и штаб Вадима Кумина, баллотировавшегося от КПРФ в округе №8. Господин Кумин призывал москвичей присоединяться к проекту «Красный счетчик», призванному проконтролировать ситуацию на всех избирательных участках в столице. В итоге в день выборов господин Рашкин был вынужден отозвать 17 наблюдателей из округа Кумина, поскольку их там оказалось слишком много. В соответствии с избирательным законодательством на одном участке от партии за ходом выборов могут наблюдать только два человека, и то не одновременно.

«Булаев рассматривает в качестве нарушителей избирательного законодательства Google, Facebook. Скоро будет обвинять Excel и PowerPoint,— сказал “Ъ” сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Андрей Бузин.— Никаких подобных запретов нет. Это синдром принадлежности к штабу определенной политической силы: если человек работает в штабе, то ему кажется, что другие штабы все делают не по закону». Господин Бузин отметил, что по закону партии за три дня должны предупредить избирательные комиссии о том, куда каких наблюдателей они направляют. При этом закон оставляет на усмотрение партий вопрос об организации набора наблюдателей.

Ксения Веретенникова