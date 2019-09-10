С официальным мемориальным визитом

Во вторник в Москве прошел однодневный визит премьер-министра Словении Марьяна Шареца. Он прибыл в составе обширной правительственной и бизнес-делегации и принял участие в переговорах со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Наиболее же зрелищным событием его визита стало открытие в Москве на Поклонной горе памятника словенцам, погибшим на российской земле в ходе двух мировых войн. За церемонией наблюдала и корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

«Мы более-менее друг друга понимаем»,— сказал Дмитрий Медведев, открывая встречу с Марьяном Шарецем. Речь, правда, шла о том, понадобятся ли двум премьерам наушники для синхронного перевода, но ту же формулу можно было бы использовать и для описания политического диалога с Любляной.

В 2016 году Словения стала одной из первых стран ЕС, которую президент Владимир Путин посетил с двусторонним рабочим визитом после осложнения российско-европейских отношений на фоне украинского кризиса. Тогда вместе с президентом Борутом Пахором он отметил столетие часовни на перевале Вршич в словенских Альпах, построенной русскими военнопленными в годы Первой мировой. Тогда же президенты открыли в Любляне первый российский памятник за рубежом, посвященный павшим в обеих войнах. 1 сентября этого года, в годовщину начала Второй мировой, перед ним был зажжен Вечный огонь, доставленный спецбортом Минобороны РФ от кремлевской стены — в то время как, например, в Польше траурные мероприятия в тот день прошли вовсе без участия российской делегации (см. “Ъ” от 2 сентября).

Памятник, аналогичный люблянскому и посвященный словенцам, погибшим в обеих войнах на российской земле, теперь открыт в московском парке Победы на Поклонной горе. Кортеновскую сталь для памятника специально привезли из Словении. Если встать перед мемориалом, три стелы складываются в силуэт горы Триглав — вершины, ставшей национальным символом страны. На правой стеле надпись: «Сынам и дочерям Словении от скорбящей Родины». «Наши воины, здесь погибшие, воевали в разных войнах, и многие из них были против воли мобилизованы в иностранные (оккупационные нацистские или итальянские фашистские.— “Ъ”) армии.

Это грустная история, и мы не хотели использовать никаких официальных или политических символов, мы хотели сделать очень нейтральный памятник и выбрали это место в парке, потому что оно окружено деревьями, похожими на те, что растут в Словении»,— рассказал “Ъ” автор памятника архитектор Рок Кланьшчек.

Считается, что в Первую мировую на российской территории погибло около 4 тыс. словенских военнопленных, во Вторую — более сотни человек. Их память премьеры почтили минутой молчания и памятными венками. «Этот памятник — знак примирения между поколениями и европейскими народами. Это еще один шаг вперед для расширения взаимного доверия»,— заявил в ходе церемонии Марьян Шарец.

Сотрудничество между двумя странами, впрочем, не ограничивается военно-мемориальной работой, тем более что в условиях кризиса Любляна оказалась одним из наиболее лояльных партнеров Москвы в ЕС. «Отношения между Россией и Евросоюзом сейчас на нуле. Мы, конечно, можем и без них прожить, мы развиваем отношения в двустороннем порядке, в том числе и с нашими друзьями из Словении, а также с большим количеством других европейских стран, но это ненормально»,— отметил на совместной пресс-конференции Дмитрий Медведев.

«Словения — не проамериканская или пророссийская, а проевропейская и, прежде всего, прословенская страна»,— уточнил в беседе со словенскими журналистами Марьян Шарец. В Москве отмечают: такая сосредоточенность на национальных интересах и позволяет вести дела со словенцами. РФ занимает десятое место по числу туристов, приезжающих в Словению, и девятое место — среди стран—партнеров по экспорту из Словении.

Двусторонний товарооборот уже несколько лет растет и в 2018 году составил $1,34 млрд.

Но это по-прежнему меньше, чем в 2014 году, и далеко от планки в $2 млрд, которая уже много лет называется на российско-словенских встречах высокого уровня. «Потенциал роста до $2 млрд точно есть,— заверил во вторник и Дмитрий Медведев.— У нас есть традиционные сферы сотрудничества: энергетика, поставка некоторых видов продукции и сырья из нашей страны, поставка товаров народного потребления, а также фармацевтических препаратов из Словении. Но надо расширять эти границы».

Прорывом для российско-словенских торгово-экономических связей могло бы стать участие РЖД в модернизации железнодорожных путей на участке Копер—Дивача в Словении: инвестиции в этот проект оценивались в €1 млрд. В прошлом году РЖД уже выиграла тендер на реконструкцию станции Прагерско за $60 млн в составе консорциума с компанией Riko. На российском рынке эта словенская фирма выступает поставщиком технологического оборудования в области автомобильной промышленности и сотрудничает, например, с АвтоВАЗом и «Автодизелем», а также поставляет оборудование для Тихвинского вагоностроительного завода.

Однако тендер на строительство 27-километрового участка Копер—Дивача пока так и не объявлялся, а скандал вокруг заморозки проекта уже стоил портфелей правительству Миро Церара, ушедшего в отставку весной 2018 года. Сейчас объявлен тендер на предварительные работы по проекту, но когда пройдет основной тендер на работы по модернизации — пока неясно. «Наша компания очень гордится сотрудничеством с РЖД в рамках проекта по оборудованию железнодорожного узла и станции Прагерско. Когда будет подготовлен инвестпроект по строительству железнодорожной линии Копер—Дивача, наше сотрудничество с РЖД также окажется весьма эффективным и конкурентоспособным. Мы уверены, что инвестиции в данный проект являются финансово и экономически выгодными, в связи с чем ожидаем объявления тендера в ближайшее время»,— пояснил “Ъ” директор Riko Янез Шкрабец.