«Конкретные требования удалось узнать через четыре часа после начала суда»

Оппозиционеров обязали компенсировать ущерб от протестных акций — теперь они должны 1,2 млн «Мосгортрансу» за митинг 27 июля. Такое решение принял Коптевский суд Москвы. Среди ответчиков по иску «Мосгортранса» — оппозицинер Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь и другие. Во время несанкионированного митинга 27 июля общественный транспорт в центре столицы ходил с задержками. Это привело к серьезным убыткам, отмечают представители «Мосгортранса». Правда, свои финансовые документы в суде предприятие не представило, рассказал в прямом эфире корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Конкретные требования «Мосгортранса» на заседании удалось узнать только через четыре часа после его начала: представители предприятия на заседании заявили, что толпы митингующих мешали 27 июля проезду общественного транспорта в центре Москвы. Были названы сразу несколько улиц, в том числе Тверская и прилегающие к ней.

Как заявили представители «Мосгортранса», ответчиками по этому делу выступают девять человек, среди них — Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь. По мнению унитарного предприятия, они призвали людей прийти на этот митинг, публиковали посты в интернете. Как следствие, после этого на них завели административные дела, очень многие были арестованы и отбывали наказание.

По сути, из-за митинга центр был перекрыт, автобусы, троллейбусы и электробусы не смогли проехать по улицам и прилегающим дорогам, как указали в «Мосгортрансе».

146 транспортных средств было задержано, они скопились, и в результате, как заявили представители предприятия, снизилась выручка и объем перевозок — за это «Мосгортранс» просил взыскать с оппозиционеров 1,2 млн руб., а также госпошлину за оплату судебного заседания.

Из ответчиков лично присутствовал только Владимир Милов, в то время как представители ни Алексея Навального, ни Георгия Албурова, ни Ивана Жданова, впрочем, как и сами члены Фонда борьбы с коррупцией, не явились на эти заседания, все рассматривалось без их участия. «Мосгортранс» предоставил всем ответчикам, которые пришли на это слушание, материалы — было почти 500 страниц различных справок, путевых листов.

Ответчики с самого начала просили перенести эти слушания и дать им время на то, чтобы ознакомиться с документами и составить свою позицию по этому вопросу.

Но в этом ходатайстве им было отказано, так же, как и в истребовании финансовой отчетности «Мосгортранса», и в привлечении к этому делу Росгвардии, МВД и ГБУ «Автомобильные дороги», которые, по утверждению самих ответчиков, как раз и занимались перекрытиями. Например, «Автодор» предоставлял грузовики, которыми перекрывали улицы. Так что, как заявили представители оппозиционеров, ответчики не были виноваты в том, что транспорт не ехал. Более того, они также заявляли, что утверждение «Мосгортранса» о том, что были призывы перекрывать улицы, не соответствует действительности. Да, приглашения прийти на акцию были, но перекрывать дороги никто не просил, поэтому брать эти деньги с оппозиционеров будет не очень законно. Владимир Милов — единственный из ответчиков, кто лично пришел — заявил, что, в принципе, никого ни к чему не призывал, и 27 июля даже не был в центре Москвы — он вел трансляцию того, что там происходило. Он настаивал, чтобы «Мосгортранс» предоставил в качестве доказательства свою финансовую отчетность, из которой можно понять, были ли действительно какие-то убытки. В качестве обоснования он даже заявил, что сейчас пассажиры могут купить билет, оплатить поездку, но при этом не попасть на эти самые автобусы. Соответственно, ни о каких убытках «Мосгортранса» здесь речи не идет.

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По словам Милова, предприятие ни разу не подавало иски, например, к тому же правительству Москвы, которое тоже неоднократно перекрывало центральные улицы столицы, и автобусы тоже не могли ездить. В результате случился любопытный диалог Милова с представителницей «Мосгортранса», которая заявила, что правительство Москвы в этих случаях добровольно возмещает убытки предприятию. И если бы ответчики сделали то же самое, то никакого иска бы не было.