Биньямин Нетаньяху привлекает Москву к предвыборной кампании

В Кремле подтвердили, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию состоится в ближайшие дни, то есть накануне досрочных выборов в израильский парламент. А 5 сентября глава израильского правительства совершил незапланированный блицвизит в Лондон, предварительно отменив поездку в Дели. Основная тема как российских, так и британских переговоров — «иранская угроза». Однако политические противники господина Нетаньяху называют его внеплановые поездки частью предвыборной кампании.

Информация о возможном визите Биньямина Нетаньяху в Россию за несколько дней до намеченных на 17 сентября внеочередных выборов в Кнессет появилась еще в начале недели в израильских СМИ. Называлась и предварительная дата визита — 15 сентября. 5 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил факт визита, но конкретной даты не назвал, ограничившись словами о «ближайшей перспективе». «Идет речь о рабочем визите премьер-министра Израиля, но, судя по всему, этот визит будет не в Москву. Скорее всего, в Сочи»,— сообщил он.

Это будет уже 13-я встреча Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным после начала российской военной операции в Сирии в сентябре 2015 года и третья в этом году.

Напомним, что впервые в истории Израиля досрочные выборы в Кнессет пройдут менее чем через полгода после предыдущих, также досрочных. Причиной, вынудившей депутатов объявить о самороспуске ровно через месяц после принятия присяги, стала неспособность Биньямина Нетаньяху сформировать правительственную коалицию. Согласно последним опросам общественного мнения, расклад сил в Кнессете после новых выборов не изменится.

До сих пор одним из главных козырей премьер-министра были его достижения на внешнеполитической арене. Среди них — тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, который признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда посольство, а также доверительный диалог с президентом Путиным и координация с Москвой по сирийским вопросам. Биньямин Нетаньяху всячески подчеркивает, что при нем с Израилем стали считаться ведущие мировые державы. Неслучайно в конце июля на здании штаб-квартиры возглавляемой премьером партии «Ликуд» появились огромные баннеры с фотографиями Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сопровождающиеся подписью «Нетаньяху. Другая лига».

Как отметила израильская газета Yedioth Ahronoth, Биньямин Нетаньяху рассматривает дополнительные возможности для косвенного привлечения международных лидеров к своей предвыборной кампании.

В частности, по данным израильских СМИ, обсуждалась возможность подписания с президентом США договора об оборонном сотрудничестве между двумя странами, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любой акт агрессии в отношении Израиля как нападение на Америку. Частью этой кампании являются и предвыборные поездки Биньямина Нетаньяху за рубеж.

5 сентября Биньямин Нетаньяху неожиданно посетил Лондон, при этом накануне стало известно об отмене его переговоров в Дели — по официальной версии, из-за напряженного графика перед выборами. Именно тогда и появилась информация, что премьер-министр Израиля счел более важными предвыборные контакты с Москвой и, как выяснилось, Лондоном.

Очевидного результата визита израильского премьер-министра в Лондон нет. Разве что Великобритания стала еще одной площадкой для того, чтобы Биньямин Нетаньяху смог поговорить об иранской угрозе. Как раз накануне Тегеран объявил о новых шагах по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки. Биньямин Нетаньяху назвал это «очередной провокацией со стороны Ирана» и пообещал, что Израиль не допустит создания ядерного оружия Тегераном. Премьер также весьма негативно отреагировал на перспективу встречи между Дональдом Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани на Генассамблее ООН в конце сентября. Возможность такой встречи не исключил накануне президент США. Впрочем, Биньямин Нетаньяху поспешил заверить, что не указывает Дональду Трампу, с кем встречаться, а с кем нет. Зато он позволил себе назвать неуместным приглашение Францией на саммит G7 главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. По словам господина Нетаньяху, он лично сообщил об этом президенту Эмманюэлю Макрону.

В России израильский премьер также всегда говорит об Иране. По итогам переговоров с Владимиром Путиным он неоднократно давал понять, что Москва прислушивается к его мнению об иранской угрозе. Дипломатические источники “Ъ” в Москве комментировали эти заявления со скепсисом. При этом в России не отрицают, что ценят сотрудничество с Израилем по Сирии, а между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным действительно есть взаимопонимание. Однако в России вряд ли готовы расценивать господина Нетаньяху в качестве переговорщика между Москвой и Вашингтоном или даже Москвой и Киевом, как порой пытается позиционировать себя израильский премьер-министр. О последнем, в частности, он заявлял в ходе своего августовского визита на Украину. Возможно, эта тема возникнет и в ходе предстоящих переговоров в Сочи, разбавив иранскую.

Неожиданные визиты Биньямина Нетаньяху в Россию за несколько дней до выборов становятся традицией.

В апреле премьер-министр Израиля также приехал в Москву за пять дней до выборов, чтобы лично поблагодарить Владимира Путина и российских военных за участие в спецоперации по возвращению из Сирии тела израильского солдата, погибшего в Ливане в 1982 году. Как бы многим противникам Биньямина Нетаньяху не хотелось тогда обвинить премьер-министра в предвыборном пиаре, есть вопросы, по которым израильтяне едины, так что критиковать поездку министра никто не осмелился. В отличие, например, от внезапного визита в Лондон 5 сентября. «Было бы предпочтительнее, если бы Нетаньяху вместо селфи с премьер-министром Великобритании отправился в Кирьят-Шмону и Хадеру (названия израильских населенных пунктов.— “Ъ”), чтобы встретиться с людьми, которыми пренебрегали годами»,— написал в своем аккаунте в Twitter Бени Ганц, один из лидеров блока «Кахоль-Лаван», который составляет основную конкуренцию партии «Ликуд» на этих выборах.

Марианна Беленькая