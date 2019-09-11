Страйкбол проверили на массовость

Приволжский окружной военный суд продолжил допрос свидетелей защиты по уголовному делу в отношении семи молодых людей, которые, как считает следствие, готовились к свержению власти в России. Для этого, считает ФСБ, они объединились в террористическое сообщество «Сеть». Неделю назад первым свидетелем защиты выступила жена предполагаемого создателя организации Дмитрия Пчелинцева Ангелина. Помимо прочего она отметила, что игра в страйкбол, которую следствие расценивает как подготовку террористической группы, была массовой и в ней мог участвовать любой желающий. Эти сведения вчера подтвердили и другие знакомые обвиняемых. Защита считает, что у обвинения очень слабая доказательная база, а в обвинении нет конкретики.

Вчера в Пензе на выездном заседании Приволжского окружного военного суда продолжился допрос свидетелей защиты по уголовному делу в отношении предполагаемых участников организации «Сеть» (признана террористической, запрещена в РФ). Допрос свидетелей обвинения завершился 31 июля. После этого суд объявил перерыв на месяц в связи с болезнью одного из фигурантов дела Ильи Шакурского.

До этого уже были допрошены свидетели обвинения, а также зачитан так называемый манифест организации, в котором описывалось, каким образом должно быть устроено общество после свержения власти, что нужно делать, чтобы не выстраивать новые иерархические структуры и т.д.

Первой со стороны защиты еще неделю назад выступала Ангелина Пчелинцева, жена 27летнего инструктора по стрельбе Дмитрия Пчелинцева, которого следствие считает одним из организаторов сообщества. Вторым создателем «Сети» следователи считают 23летнего Илью Шакурского. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ.

Как писал „Ъ“, процесс по делу в отношении семерых анархистов, предполагаемых участников сообщества «Сеть», начался в Приволжском окружном военном суде 14 мая. На скамье подсудимых семь молодых людей, которые, как считают следователи ФСБ, в мае 2015 года создали межрегиональное террористическое сообщество (ТС) «Сеть» с целью объединения «анархистов из различных регионов РФ в боевые группы» якобы для насильственного свержения конституционного строя путем захватов зданий силовых структур, органов власти и офисов «Единой России». Участие в организации «Сеть» (ч. 2 cт. 205.4, срок до 10 лет) следствие инкриминирует Арману Сагынбаеву, Василию Куксову, Андрею Чернову, Михаилу Кулькову и Максиму­ ­Иванкину.

Господам Пчелинцеву, Куксову и Шакурскому вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222), последнему также — взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1). Кроме того, господина Пчелинцева обвиняют в попытке поджога пензенского военкомата в 2011 году (ч. 2 ст. 167 вместе с ч. 3 ст. 30), а господ Чернова, Иванкина и Кулькова — в покушении на производство или сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 вместе с ч. 3 ст. 30). Пятеро подсудимых отрицают причастность к инкриминируемым им преступлениям в полном объеме, подсудимые Кульков и Иванкин признали вину в покушении на сбыт наркотиков.

Расследование дела «Сети» началось после задержания с наркотиками, а затем — явки с повинной 18 октября 2017 года Егора Зорина, который также рассматривался как член группы, но дело в отношении него было прекращено после того, как он дал показания на других предполагаемых участников ­«Сети».

Сначала Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский дали признательные показания, но позже заявили, что их пытали электротоком в пензенском СИЗО1.

Ангелина Пчелинцева на допросе рассказала, что с 2015 года молодые люди периодически играли в страйкбол, при этом, по ее словам, в мероприятиях участвовали не только люди, фигурирующие в уголовном деле, но и другие пензенцы. Сами игры проходили в лесах, иногда участники оставались там с ночевкой. Следствие трактует увлечение молодых людей страйкболом как создание тренировочного лагеря для террористов.

Свидетельница на суде также отметила, что Дмитрий Пчелинцев не общался с Ильей Шакурским, которого считают соорганизатором предполагаемой преступной организации. По ее словам, отношения между ними были натянутыми, и они очень редко виделись. Супруга она охарактеризовала как человека, не склонного к насилию, якобы в семье были конфликты из-за ее занятий единоборствами.

Кроме того, Ангелина Шакурская рассказала, как проходил первый обыск, когда в их автомобиле были найдены гранаты. По словам свидетельницы, машина была сломанной и не была оборудована сигнализацией, таким образом, оружие могло быть подброшено сотрудниками ФСБ.Жена Дмитрия Пчелинцева рассказала суду, что встречалась с мужем в СИЗО, он был подавлен, одежда в крови, и просил не сообщать ни о чем в СМИ, так как боялся, что в камере могут инсценировать его самоубийство.

Вчера на суде продолжился допрос свидетелей защиты, выступили несколько друзей обвиняемых. Адвокат Ильи Шакурского Анатолий Вахтеров пояснил, что в рамках характеристики личностей они рассказали об антифашистский деятельности подсудимых и о провокационной деятельности внедренных в группу анархистов приверженцев неонацистских взглядов. «Что касается игры в страйкбол, все свидетели показали, что она была массовой, открытой и носила исключительно состязательный характер. Это опровергает заявления следствия о том, что в мероприятиях участвовал ограниченный круг лиц, якобы была шифровка и прочее»,— отметил Вахтеров. По его мнению, у обвинения очень слабая доказательная база. «Мы с самого начала ставили вопрос о возвращении дела прокурору в связи с отсутствием конкретики в предъявленном обвинении. Мы не можем защищать людей надлежащим образом, потому что не понимаем, в чем их обвиняют»,— пояснил Анатолий Вахтеров.

Сергей Петунин