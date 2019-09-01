Нетаньяху пообещал аннексировать все поселения на Западном берегу реки Иордан

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал распространить «еврейский суверенитет» на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

«Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как на часть Государства Израиль»,— сказал господин Нетаньяху в ходе выступления перед учениками в честь начала нового учебного года (запись размещена в Twitter).

Расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан поселения сейчас даже по внутреннему законодательству не считаются частью Израиля. Заявление премьер-министра прозвучало менее чем за три недели до всеобщих выборов.

Напомним, 17 сентября впервые в истории Израиля досрочные выборы в Кнессет пройдут менее чем через полгода после предыдущих, также досрочных. Причиной, вынудившей депутатов объявить о самороспуске ровно через месяц после принятия присяги, стала неспособность Биньямина Нетаньяху сформировать правительственную коалицию.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кнессет не пережил призыва».