Власти Палестины намерены удалить со своих оккупированных земель все еврейские поселения

Все еврейские поселения на территории оккупированного Западного берега реки Иордан будут удалены, сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на главу официального представителя руководства Палестины Набиля Абу Рудейна. Причиной такой реакции послужило выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Израильское правительство продолжает поддерживать неприемлемую для палестинцев ситуацию, которая не приведет ни к миру, ни к стабильности и безопасности в регионе»,— приводятся в сообщении слова официального представителя.

Напомним, сегодня господин Нетаньяху пообещал распространить «еврейский суверенитет» на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан. Расположенные на палестинских территориях поселения сейчас даже по внутреннему законодательству не считаются частью Израиля. Заявление премьер-министра прозвучало менее чем за три недели до всеобщих выборов.

Напомним, 17 сентября впервые в истории Израиля досрочные выборы в Кнессет пройдут менее чем через полгода после предыдущих, также досрочных. Причиной, вынудившей депутатов объявить о самороспуске ровно через месяц после принятия присяги, стала неспособность Биньямина Нетаньяху сформировать правительственную коалицию.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кнессет не пережил призыва».