Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 миллионов

Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. Если раньше они добивались конфискации у обвиняемого активов на сумму более 1,5 млрд руб., то теперь к ним добавилось имущество еще на 577 млн руб., выявленное правоохранительными органами. По данным источников “Ъ”, раскрыть активы правоохранителям невольно помогли помощники Леонида Маркелова.

В Нижегородский райсуд, рассматривающий иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства незадекларированных активов Леонида Маркелова и его друга детства Александра Шилова, на которого он записал часть недвижимости, поступили уточненные требования надзорного ведомства. Уже после начала слушаний иска по существу, предметом которого является конфискация 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей (6 легковых, 4 грузовых, 2 трактора, 4 погрузчика), часов марки Patek Philippe стоимостью 1 млн руб., более 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс., силовики нашли и решили конфисковать земельный участок, оцениваемый почти в 9 млн руб., торговый центр площадью 3,3 тыс. кв. м и стоимостью не менее 156 млн руб., а также спортивно-оздоровительный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м и совокупной стоимостью не менее 353 млн руб. У Леонида Маркелова прокуроры также рассчитывают отобрать по суду две квартиры и помещение в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 млн руб., свыше 950 наименований предметов роскоши на общую сумму почти 30 млн руб., в том числе 25 золотых слитков, 15 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и пр., а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер».

Таким образом, сумма конфиската у Леонида Маркелова может вырасти до 2,2 млрд руб.

Сам экс-чиновник признал, что ему принадлежат только три квартиры (две в Москве и одна в Йошкар-Оле), а также пара часов в золотом корпусе — Patek Philippe и Rolex. Остальное имущество, по версии Леонида Маркелова, принадлежит его родственникам и знакомым, но он к этим активам не имеет никакого отношения.

По данным источников “Ъ”, близких к следствию, найти все свои активы правоохранителям отчасти помог сам Леонид Маркелов, по требованию которого подчиненные скрупулезно подсчитывали все его расходы и доходы, сохраняя чеки, квитанции, а также ведя теневую бухгалтерию.

Вся эта отчетность была изъята в ходе обысков у экс-главы региона и приобщена к материалам дела.

При этом следует отметить, что помимо гражданского процесса Леонид Маркелов участвует и в уголовном, проходящем в том же Нижегородском райсуде. По версии следствия, которую рассматривает суд, с декабря 2014 года по октябрь 2016 года глава Марий Эл «из корыстной заинтересованности» лоббировал интересы птицефабрики «Акашевская», рассчитывая получить взятку от ее директора Николая Криваша. Птицефабрика получала из федерального и республиканского бюджетов крупные субсидии на оплату части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Господдержка за три года составила почти 5 млрд руб. Обвинение полагает, что птицефабрика «Акашевская» получала компенсации из бюджета больше всех других сельхозпредприятий Марий Эл, потому что Николай Криваш передал Леониду Маркелову через посредника взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 235,2 млн руб. Векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Николая Криваша, расплатилась с женой отца губернатора Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное». Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12-й регион», директор которой Наталья Кожанова, также являющаяся сейчас подсудимой, предъявила их к оплате в отделения Сбербанка, и полученными средствами Леонид Маркелов «распорядился по своему усмотрению». Николай Криваш находится в розыске.

Николай Сергеев