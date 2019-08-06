Леонида Маркелова объединили с другом детства

Генеральная прокуратура РФ просит обратить в доход государства более сотни объектов недвижимости и другое имущество общей стоимостью 1,5 млрд руб. Его фактическим собственником надзорный орган считает обвиняемого в получении взятки бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Сам экс-чиновник признал право собственности только на три квартиры и золотые часы, а попытку изъять имущество у ряда коммерческих фирм, в том числе контролируемых женой его покойного отца, назвал «нонсенсом». Суд отказал ответчикам в допросе всех заявленных свидетелей, но решил привлечь соответчиком друга детства экс-главы региона, у которого в банковских ячейках изъяли валюту.

Нижегородский райсуд приступил к рассмотрению гражданского иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, реальным собственником которого правоохранители считают Леонида Маркелова. Самого находящегося под арестом бывшего главу Марий Эл сейчас судят в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки под видом сделки по продаже акций АО «Тепличное». В рассмотрении уголовного дела объявлен перерыв.

В исковом заявлении прокуратуры на 30 листах был подробно изложен перечень имущества: более сотни земельных участков, зданий и помещений, большая часть из которых расположена в Марий Эл, а также легковые автомобили и строительная техника общей стоимостью около 1,5 млрд руб. Все это, по мнению истца, было нажито за счет использования Леонидом Маркеловым своей должности в личных целях. Ответчиками по гражданскому иску кроме экс-чиновника выступает его мачеха Татьяна Маркелова, а также АО «Памашъяльдский каменный карьер», ООО «Телекомпания 12 регион», компании «Чукшинский карьер», «Кардинал», «Воскресенский парк», «Марийский цемент» и др.

На предварительном судебном заседании ответчики настаивали на вызове в суд ряда сотрудников и учредителей этих фирм, а также свидетелей по уголовному делу, на протоколы допроса которых ссылались представители прокуратуры. Однако судья Антон Симагин отказал Маркеловым и юрлицам во всех ходатайствах. При этом представитель четырех коммерческих компаний Оксана Ухова заявила, что каменный карьер работает с 1968 года, а здание, которое пытается изъять прокуратура, было построено в 1985 году и никого отношения к Леониду Маркелову не имеет, как и указанные в иске «КамАЗы» с автопогрузчиками.

ООО «Телекомпания 12 регион», подконтрольная Татьяне Маркеловой, являлась крупнейшим застройщиком Йошкар-Олы и строила в центре столицы копии известных зданий мировой архитектуры. Этот «туристический кластер» Генпрокуратура также просит изъять.

«Как мне можно приписать имущество юридических лиц, в которых я никогда не работал и никакого отношения к ним не имею, и которые строили свои объекты на кредиты? Это абсурд и нонсенс: моего сознания не хватает, чтобы охватить иск прокуратуры»,— заявил в суде Леонид Маркелов. Он рассказал, что до своего руководства регионом был богатым человеком и вместе с отцом, который в советское время работал начальником управления в Минсельстрое СССР, учреждал три десятка коммерческих организаций, однако именно его бывший бизнес прокуратуру не заинтересовал. Экс-глава Марий Эл пояснил, что стройкой в республике занималась его жена Ирина на заемные средства, но в 2012 году они развелись, и бывшая супруга уехала жить в Лондон. «Имущество мы не делили, так как на обществах висели долги миллионов триста, Ирина была поручителем по кредитам, и мы искали, кому бы это все продать. Разделить все эти долги было невозможно»,— рассказал арестант.

В итоге закредитованные общества приобрела вдова его отца Татьяна Маркелова. Пенсионерка, начавшая в 2011 году заниматься разнопрофильным бизнесом в Марий Эл, рассказала, что у нее два высших образования и большой опыт в сельском строительстве со времен СССР. «Силы у меня есть, головушка соображает. Йошкар-Ола уже тогда была красавицей, и бросать развитие туристического кластера не хотелось: я взяла на себя ответственность нести эту ношу. А сейчас строительство стоит, неправильно примененными арестами имущества нас ввели в убыток. 28 месяцев я работаю одна (бывший директор ООО "Телекомпания 12 регион" Наталья Кожанова была арестована вместе с экс-губернатором.— “Ъ”), бросив на сиделок больного мужа, который после трех инсультов парализован полностью. Вот такая моя жизнь»,— посетовала Татьяна Маркелова. По ее словам, на все построенные объекты она готова на судебном процессе предоставить подтверждающую документацию об источниках вложений. Нынешний директор телекомпании Дмитрий Кудрявцев отметил, что прокуратура требует невозможного, так как в ее перечне подлежащего отчуждению имущества есть земельные участки под многоквартирными домами, принадлежащие жильцам.

Леонид Маркелов признал своей собственностью только квартиру в Йошкар-Оле и две квартиры в Москве — доставшуюся от родителей, а также приобретенную в кредит задолго до занятия им должности главы республики. Также он рассказал, что изъятые при обыске золотые часы Patek Philippe купил примерно за $10 тыс. еще в 1997 году, затем «на зарплату депутата Госдумы» приобрел еще золотые Rolex, а дорогую ручку ему подарили однокашники на день рождения. По поводу изъятой по уголовному делу наличности (8,5 млн руб., $224 тыс., €660 тыс. и 251 гривна) господин Маркелов определенно сказать ничего не смог. Он долго рассуждал, что какие-то сбережения в его квартире хранились, но такой суммы в валюте точно не было, и в рублях было явно меньше, поэтому надо изучать протоколы обысков: что из какой квартиры изъяли. «Откуда взялись гривны, я вообще не знаю, никогда на Украине не был»,— добавил ответчик. Из пояснений представителей прокуратуры выяснилось, что большая часть евро была изъята из арендованных банковских ячеек друга детства экс-чиновника Александра Шилова. Суд решил привлечь его соответчиком по делу, чтобы владелец валюты смог прояснить ее происхождение.

Господин Маркелов и другие ответчики просили отложить гражданский процесс до завершения разбирательства по уголовному делу, затем экс-глава Марий Эл просил дать ему передышку, чтобы подлечиться в СИЗО. Однако судья назначил основное слушание на 14 августа, установив график по три судебных заседания в неделю. Защитники бывшего губернатора предполагают, что решение по иску Генпрокуратуры будет вынесено до 9 сентября, когда после перерыва возобновится уголовный процесс по обвинению Леонида Маркелова.

Роман Кряжев, Нижний Новгород