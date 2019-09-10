Таксистов хотят «пробить» по базам

Агрегаторы такси попросили государство поделиться данными о водителях:«Яндекс.Такси», «Везет», «Ситимобил» и другие крупные компании направили письмо в государственно-правовое управление президента — они хотят проверять, есть ли у водителей судимости, нарко-и алкозависимость, имело ли место лишения прав, сообщают «Известия». Для этого агрегаторам нужен доступ к информации из медучреждений, баз ГИБДД и полиции. Предложение появилось перед вторым и третьим чтением закона о такси в Госдуме.

В будущем может появиться единый реестр водителей из стран ближнего зарубежья, которые допущены к работе таксистами, говорит сотрудник пресс-службы «Яндекс.Такси» Светлана Рожкова: «Мы считаем, что система проверки водительских удостоверений может работать весьма эффективно, но для этого необходимо создать единую базу, к которой бы имели доступ все онлайн-сервисы по заказу такси. Если по каким-то причинам таких данных в базе нет, это должно быть в ней отражено. В этом случае сервисы могут ограничить таксистам доступ к заказам. Чтобы открыть для агрегаторов данные водительских удостоверений, необходимо решить целый ряд вопросов как технического, так и юридического характера, в том числе с участием ГИБДД. Мы бы хотели, чтобы у всех стран Евразийского союза была такая система для сквозной проверки документов, поэтому планируем предложить такой проект ЕЭК. Пока мы предложили помощь в создании такой системы властям Киргизии».

Сбор и обработка личных данных без согласия водителей незаконны — инициатива ущемляет гражданские права, считает председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков: «Сбор личных данных — это ущемление прав человека. Нельзя ограничивать людей в свободе и не допускать до работы, если они имеют судимость. Они уже искупили свою вину, вышли на свободу с чистой совестью и имеют право работать там, где хотят. Агрегаторы — это коммерческие структуры. Кто будет отвечать за сохранность данных?

Самый хороший вариант — это признать сервисы работодателями, тогда они начнут отвечать за водителей, если этого хотят, но по Трудовому кодексу».

По данным «Известий», в ряде стран агрегаторы активно делятся данными о водителях с силовиками, а те предоставляют сведения о наличии судимостей и другую информацию. Если такая система заработает и в России, такси станет намного безопаснее, говорит председатель транспортного комитета столичной Торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко: «Прикрываясь словами о гражданских свободах, мы допускаем до перевозки тех, кого допускать было бы в принципе нежелательно, и фактически подвергаем жизни клиентов опасности. Как юридически это правильно оформить, наверное, должны подумать юристы. Полагаю, что у агрегаторов для этого есть более широкие возможности, чем у небольших таксомоторных компаний.

Понимаете, каждый рассуждает о гражданских свободах до тех пор, пока это не касается лично его. А теперь представьте себе, что членов вашей семьи везет человек с какой-то зависимостью или судимостью. Вы бы хотели подвергнуть себя или своих близких, дорогих вам людей опасности? Безусловно, это нужно оформить юридически, закон нарушать ни в коем случае нельзя. На мой взгляд, такой человек должен каким-то образом юридически дать свое согласие на обработку и на получение этих данных. Я бы не стал выпускать на линию для перевозки таких людей. Агрегаторы должны иметь возможность проверить, кто к ним пришел. Человек, может быть, внешне и не имеет никаких признаков, но при этом у него шесть изнасилований, или представьте себе, что в какой-то момент такой таксист сорвется и в состоянии наркотического или алкогольного опьянения повезет пассажиров. Это может привести к серьезным последствиям».

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Кирилл Абакумов