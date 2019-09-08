В «Яндекс. Такси» объявились водители-«клоны»

В базе водителей «Яндекс. Такси» обнаружили 16 человек, зарегистрированных по одному и тому же удостоверению. Такую аномалию в программном комплексе для партнеров агрегатора обнаружил тверской блогер Егор Рябков. Все аккаунты были зарегистрированы на имя заместителя главного редактора издания «Фонтанка.ру» Евгения Вышенкова. Как фейковые аккаунты оказались в базе? Разбирались Юлия Грицай, Лилия Галявиева и Андрей Загорский.

Автор YouTube-канала «PRO Такси» Егор Рябков много лет работает в сфере пассажирских перевозок и хорошо знаком с внутренней кухней такого бизнеса, где количество нарушений на разных уровнях зачастую прямо пропорционально заработку. Эти знания, по его словам, и стали основой для расследования: «Большое количество желающих подключиться наталкивает многие таксопарки на халтурную проверку водителей. Ведь прежде чем подключить кандидата к системе, нужно изучить его историю.

Возможно, на нем есть штрафы или он разбил машину, возможно, это водительское удостоверение числится в нескольких таксопарках сразу и под разными номерами.

Я как один из сотрудников такой компании регулярно проверял информацию и однажды по одному из водительских удостоверений обнаружил такие совпадения».

Владельцем удостоверения оказался журналист «Фонтанки» Евгений Вышенков. Несколько лет назад он разместил фотографию своих прав в интернете и вряд ли тогда предполагал, что спустя время станет не автором, а героем разоблачительного материала. Водителем Вышенков никогда не работал, зато в базе «Яндекс. Такси» нашлось 16 человек, зарегистрировавшихся в сервисе по его документам. Мало того, за тремя аккаунтами, судя по базе, числился долг. Значит, они хоть раз, но выходили на линию и либо не вернули таксопарку комиссию за поездки, либо, например, не заплатили за топливо.

Между тем, пользователи в рунете начали возмущаться, как получилось, что настолько недобросовестные водители получили возможность работать с «Яндекс. Такси»? Представитель пресс-службы компании Наталья Рожкова поспешила заверить, что пользователям сервиса опасаться нечего: «Важно понимать, что эта программа никак не связана с доступом к заказам "Яндекс. Такси". Для того чтобы его получить, водителю нужно непременно прислать свою фотографию и данные о водительском удостоверении. Программа фиксирует также и данные о незавершенных регистрациях кандидата в каких-либо парках. Если кто-то много раз пытался зарегистрироваться по одному и тому же удостоверению, но ни разу не дошел до стадии верификации по фотографии, это станет сигналом для автопарка для того, чтобы обратить внимание на водителя, если он попытается поступить на работу еще раз».

Иными словами, получается, что если лже-Вышенковы и работали с клиентами, то не через «Яндекс. Такси», а через таксопарки, закрывшие глаза на явные нарушения. Но с пользователями агрегаторов тоже случаются странные ситуации: например, когда в приложении госномер или цвет машины один, а в реальности все по-другому, или когда автомобиль останавливает сотрудник ГИБДД, и таксист просит пассажира не подавать вида, что это коммерческая поездка.

Агрегаторы с такими случаями стараются бороться, но их методы вызывают вопросы, рассказал сотрудничающий с «Яндекс. Такси» водитель Денис: «На самом деле, водитель фотографируется с правами всего один раз — при регистрации. И если ты похож на человека на фото, то можешь просто пройти процедуру регистрации, сфотографироваться с правами и все.

В том, чтобы работать по трем-четырем аккаунтам, нет ничего сложного.

Только раз в десять дней происходит контроль автомобиля: проверяется лицензия на работу, ПТС и просят предоставить фото самой машины».

По закону, перевозчики обязаны ежедневно проводить медосмотры своих сотрудников и проверять состояние автомобилей. Информацию о водителях, которые отказываются от таких проверок, таксопарки стараются не утаивать и указывают соответствующее примечание в той же базе данных «Яндекс. Такси». Однако после резонанса вокруг фейковых аккаунтов с документами Евгения Вышенкова опрошенные "Ъ FM" компании стали жаловаться, что доступ к реестру им теперь закрыт, и они не могут проверить добропорядочность своих новых водителей. По их словам, они направили в «Яндекс. Такси» жалобу, но ответа так и не получили. Комментировать этот вопрос "Ъ FM" в пресс-службе агрегатора отказались.

В ближайшие месяцы Госдума обсудит новую редакцию законопроекта о такси. В нем будет прописана ответственность агрегаторов за передачу заказа водителям, не имеющим лицензии. Кроме того, сервисы могут обязать становиться на учет в региональные реестры и размещать серверы только в России.